40歲女星結婚4年未懷孕「驚揭卵巢功能異常」嘆產子只能「隨緣」

大牙周宜霈與老公廖勛威（阿廖師）主辦第6屆台灣明星憂敗盃羽毛球賽，6日於新北市汐止區奧森羽毛球學院舉行，適逢老公33歲生日，她被拱親親慶生，好友謝承均也獻吻，大牙經歷指控黑人陳建州性騷反遭告，去年獲判不起訴， 但親赴案發地香港控告陳建州的案件仍在調查中，大牙坦言目前仍靜待調查，結婚4年肚皮沒動靜，她也親吐身體狀況，關於生子計畫，直呼：「只能隨緣。」



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去年因官司問題，大牙一度工作停擺陷入抑鬱，來到老公投資百萬台幣新成立的羽毛球館，她說今年心情好多了，因為「有很多好事發生」，例如自己的飾品副業業績穩定成長，還開了Podcast節目，笑說老公忙著投資事業、課也變多，話就變得更少，她在家太無聊，好在和好友開Podcast節目，讓她可以暢所欲言，直呼：

「我太需要找出口了。」



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前陣子大牙因上表演課不慎膝蓋受傷、左腳大拇指骨裂，期間她痛到連蹲馬桶都痛到唉唉叫，為此足足休養3個月，如今傷勢好轉，但似有骨質疏鬆傾向，40歲的她結婚4年，生子計畫備受關注，她坦言前幾年測AMH值（預測生育能力指標、卵巢功能）只有0.7，在正常範圍值介於2至5之間，檢測指數顯現偏低，日前她再做檢測，竟僅剩0.2，她感嘆身體狀況可能與壓力和生活作息有關，對於懷孕，她只能說：

「隨緣，順其自然。」



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