資深女星曾做劉德華MV女主角「二人陳年合照曝光」19歲已仙氣逼人

劉德華於上週在台北小巨蛋舉辦了四場演唱會，時隔11年再次在台灣開唱。台灣女星楊謹華帶著老公Ben參加其中一場演唱會，她透露在演唱會第一首歌就感動落淚，回憶起19歲時參與劉德華〈冰雨〉MV拍攝的經歷。



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楊謹華在社群媒體上感性地表示：

「終於看到了，我的青春回憶，永遠的偶像。」



她曝光了19歲時與劉德華牽手的照片，引起粉絲熱烈回應。有粉絲表示：

「如果上台不知道會哭暈多少」

「德華知道MV女主角來了嗎？真的應該請妳一起上台」

「你們兩個都是我們〈冰雨〉的回憶」。



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楊謹華19歲時參與劉德華〈冰雨〉MV的拍攝，這段經歷對她的演藝生涯有啟發作用。她透露，劉德華是她小時候唯一去排過簽唱會的偶像。這次終於能再次見到偶像，讓她感到非常感動和興奮。

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