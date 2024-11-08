內地貼吧女神搖身一變成「一線女星」網紅出身靠草根味在娛圈突圍

趙露思在95後小花中有自己一條專屬賽道，別無分號。沙雕古偶劇起家，守著親民的可愛路線高歌猛進。加上本人性格也是活潑外向、大大咧咧，趙露思可以說是對「沙雕少女」賽道手拿把掐。她本人用成都家鄉話形容自己叫「散眼子」，指的是一種不受約束、粗枝大葉的性格。



而這種性格放在女演員身上相當討喜，沒有攻擊性、貼地，尤其在古偶劇中，鄰家俏皮少女的人設能讓普通女性觀眾有很強的代入感。所以趙露思自出道以來，整體路人緣出類拔萃，戲也是一部接一部地紅。

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25歲的她就至少有《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》等多部代表作。就連《長歌行》出演女二號李樂嫣，也難掩光彩，頗為出圈。



去年巴黎奧運會期間，趙露思甚至作為火炬手，在法國熱爾省進行了奧運火炬傳遞。作為年輕演員，其影響力可見一斑。

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旺盛的生命力量

今年，優酷正在熱播的女性經商題材古裝劇《珠簾玉幕》，讓趙露思再一次大出風頭，劇裡劇外，都很引人注目。劇中，她飾演的采珠奴端午，以前期「活著但快死了」的「微死」狀態出圈；劇外，她瘋狂「搖人」，怒拉六十多位圈中藝人轉發微博的高調舉動，橫掃小半個娛樂圈，也是動靜不小。趙露思這一搖人就搖來了肖戰、王安宇、鄭業成等合作過的男藝人，甚至讓沒有轉發的吳磊和「無露可逃」CP都再次被炸了出來。



有不少網友質疑趙露思的「搖人」用力過猛，弄得同劇男主劉宇寧趕緊在直播中「端水」，表示自己也要為唱了OST的《大夢歸離》宣傳，生怕招黑。但發動圈中好友宣傳本就無可厚非，也不是沒有先例，只是趕上混戰熱潮，顯得格外扎眼。

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而這種事業上豁得出去的主動性，反倒能讓人看到趙露思的拼勁，就像她演繹的大部份角色一樣，直來直去，甚至橫衝直撞，有一種「人生就是大鬧一場」的生命力。



就像《後浪》中「混不吝」的中醫傳承人孫頭頭，《我，喜歡你》中咋咋呼呼的女大廚顧勝男，以及《國子監來了個女弟子》中混入男人堆裡的邊疆少女桑祈。

趙露思和她飾演的角色身上，都有一種不管不顧、拼命向前衝的草根氣質。沒有驚世駭俗的盛世美顏，卻有靈動可愛的人間煙火；沒有進退有度的端莊從容，卻有一種「沒什麼可失去」的衝勁。

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早熟的人間清醒

1998年出生的趙露思不算童星出身，但出道是真的早，今年才25歲的她已經出道八年了。上中學時她就以「貼吧女神」的標籤在網路上小有名氣，當了一陣網紅，而後通過綜藝《火星情報局》走進娛樂圈。



二十歲左右，她參演了《鳳求凰》，並與肖戰等「X玖少年團」成員合作了《哦！我的皇帝陛下》。這樣的履歷，不至於出道即巔峰，至少也是贏在了起跑線上。

而過了僅僅兩年，趙露思就遇到了讓她成功出圈的《傳聞中的陳芊芊》。這部穿書沙雕古偶，讓她嶄露頭角，也讓她被貼上標籤。像她自己說的，那段時間來找她的，都是類似的作品和角色。

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對此，趙露思很直率地表示自己喜歡待在舒適圈，在自己還適合的時候，演演這些輕鬆有趣的劇也沒什麼不好，如果哪天演不了了，自然就會轉型，不必強求。



在一個大家都強調突破、挑戰的環境下，能反過來享受舒適，這種表面上的「不思進取」，又何嘗不是一種順勢而為的智慧。所以一直在「鬼馬少女」賽道遊刃有餘的趙露思，也很少在演技上遭到什麼攻訐，畢竟這類作品她早就駕輕就熟。

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這說明她對人生和自己的職業屬性都看得很透徹。能在二十多歲的年紀，有這樣認知的人，自然也不會真的故步自封。所以她也一直在嘗試舒適圈外不遠處的角色。比如女性武俠劇《且試天下》中偏於清冷風的武林高手白風夕；也嘗試過年代劇《胡同》和弘揚中醫的《後浪》。



這次的《珠簾玉幕》，雖說也沒跳出古偶的範疇，但端午這個角色與趙露思以往活潑少女的形象大有不同，層次感也明顯更強。不論是前期身為珠奴的絕望和破碎感，還是從珠姬到女商人的蛻變和成長，都能看出趙露思在演技上有意識的突破。

值得一提的是，趙露思是為數不多用原聲，而不至於露怯的古偶演員。目前，她已經捧出了多部值得稱道的作品，既有自己獨有的個人風格，又在能力可及的範圍內不斷嘗試，在當下的新生代演員中稱得上未來可期。

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