江美儀爆同劇女星泳衣唔著泳褲　刻意露「海膽」搶鏡網民估係呢位

江美儀與吳家樂、Tristan主持梁思浩旗下網台的節目《娛樂好好玩》，近日就講到藝人出席叱咤記者會的浮誇造型，例如Serrini疑似「飛釘」，之後江美儀就分享自己在電視台的經驗，有時候見到藝人走光，不知道對方是刻意還是不小心，所以不知應否提醒。

《娛樂好好玩》近日講到藝人出席叱咤記者會的浮誇造型，例如Serrini疑似「飛釘」，江美儀因而引伸至電視台藝人刻意走光話題。（YouTube@娛樂好好玩）

江美儀說自己在亞視時，同劇女星刻意「曬海膽」，她透露當日是拍攝沙灘戲，自己去洗手間遇到對方，打招呼時已見到「唔應該見到嘅嘢」，她於是想在廁格留耐少少，誰知出來時該名女星仍在原位，似乎在等江美儀。她懷述當時「攞膽」情況：「我洗手，佢話『美儀呀，我想問吓你呀，你覺得我呢件泳衣呢，着唔着底褲好？』跟住一pan，成個海膽飛咗出嚟！」吳家樂說：「泳衣多數唔着底褲，因為你有膽……」美儀再謂：「佢自己個海膽飛咗出嚟！」吳家樂就表示：「如果你未濕水海膽都飛出嚟，就真係唔得。」

江美儀說當時不太想理會該女星，因為她「見到唔應該見到嘅嘢」。（YouTube@娛樂好好玩）

美儀扮演對方問她：「美儀呀，我想問吓你呀，你覺得我呢件泳衣呢，着唔着底褲好？」（YouTube@娛樂好好玩）

美儀說當時望到對方下身露出濃密海膽！（YouTube@娛樂好好玩）

美儀一路洗手一路猶豫該如何回答對方，「我叫佢着又死，唔着又死喎，跟住我靈機一觸話：『其實你着唔着底褲都咁靚㗎啦，係咪？』跟住我就出咗去，我一額汗走出嚟，洗手洗到爛咁滯！」結果，該名女星真的下身真空出場，只以薄絲巾包住，在場記者見狀都有採訪，江美儀說：「記者梗係睇到啦，咁濃密嘅海膽，問佢啦，佢話『我覺得呢件泳衣好靚』，我就覺得自己好叻，如果唔係，佢唔着嘅，佢就會話『頭先美儀叫我唔好着』，你明唔明呀？咁好彩我咁樣答咗佢。」

美儀不知如何回答，思考一會說：「其實你着唔着底褲都咁靚㗎啦，係咪？」便走人，而對方最終真的冇著下身。（YouTube@娛樂好好玩）

由於江美儀談起對方時，都有畀提示，所以答案呼之欲出。美儀先說：「個女演員平時已經好出位，佢平時做所有嘢都好出位，出道都好出位嘅。」已令人聯想到以47歲高齡參加亞洲小姐的宮雪花，加上江美儀模仿她時亦演繹了她的鄉音，令答案毫無懸念。很多網民都留言問是否宮雪花，美儀只答：「我唔知，我唔會應你。」但不否認留言欄有人估中。

網民認為答案呼之欲出，一秒就猜測是人稱「花姐」的宮雪花。（VCG）

美儀說這位女星連出道都夠晒出位，剛好宮雪花當年以47歲之齡選亞姐，她近年表示自己當時其實為製造話題報大數。（ATV）

而另一次經歷，一樣在亞視發生，美儀說當年很流行著低腰褲然後露出裡面的內褲邊、T-back邊，有位女星著中腰褲都要拉到T-back高一高，不過內褲卻是有「漬」可尋！江美儀說：「唔係純白，有啲位有少少象牙黃、象牙白，汗漬咁樣，唔係血染的風采，咁點呢？會唔會佢唔知呢，如果有條新嘅，或者喱士，或者比較誘惑啲嘅咁都靚啲，當你條褲有漬，人哋就會覺得你係唔係，個人衛生有咩問題呢？」

美儀大爆女星刻意走光的行徑，非常精彩！（IG圖片）

美儀與其他在場人士紛紛討論應否告訴對方，最終又一位猜輸的女藝人上前提醒，美儀說：「佢行埋去同佢講，話『你條褲係咪掹得高得滯呀？』（對方話）『得㗎喇，得㗎啦。』我哋就知佢係特登喇，咁我哋咪成班，咁咪好囉，咁咪出去囉，有時啲人係特登要俾人影。」不過這位她就未有開名。