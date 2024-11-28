網傳《浪姐6》名單驚現大量港星 Angelababy文詠珊有望同台較量?
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
大陸女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》自開播以來話題不斷，第五季節目（浪姐5）今年7月才剛落幕，微博上已流出一份第六季陣容名單，其中包括林志玲、陳喬恩、林依晨等人氣女星，引發網友熱議。
【圖輯】點圖放大看網傳的《浪姐》第六季陣容名單👇👇👇
+30
微博27日出現一份《乘風2025》（浪姐6）名單，驚見李若彤、莫文蔚、陳慧琳等香港天后，其中還有剛參加《披荊斬棘的哥哥》第4季的AKIRA（黑澤良平）愛妻林志玲，另外陳喬恩、林依晨、張芸京、徐佳瑩、昆凌也出現在名單內，被標記為「已簽約」。
【相關圖輯】多圖｜重溫Angelababy 10年前舊相 粉絲力撐靚樣純天然（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
消息一出，網友紛紛開酸名單太假：
「之前不是傳有碧昂絲」
「宋茜從第一季溜到第六季」
「莫文蔚？我不信」
「哪次傳出來不是各種大咖」
「假的要死」
「楊穎和文詠珊同台不太可能吧」
「這名單感覺一半都不會來」。
【相關圖輯】內地四大85後小花分析 楊冪劉詩詩力求轉型「她」今年跑出封視后（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
Angelababy、楊冪同款推薦 5款女明星名牌波鞋 Chanel經典休閒黃曉明被爆再婚「認愛葉珂」前妻Angelababy微博揭近況惹網民心疼黃曉明與Angelababy離婚後多次公然拖新女「她」被批Level爭太遠黃曉明Angelababy離婚2年被傳與新歡再婚 早曬5卡鑽戒疑似係婚戒Angelababy楊穎遭大陸軟封殺 事隔9個月「官方認證」疑今年復出Angelababy解禁拍賀年短片「整張臉有點不自然」網民嘲：認不出來
延伸閱讀：
超商咖啡優惠！小7、萊爾富限時買1送1 全家第2杯10元爽喝
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】