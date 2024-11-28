網傳《浪姐6》名單驚現大量港星　Angelababy文詠珊有望同台較量?

大陸女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》自開播以來話題不斷，第五季節目（浪姐5）今年7月才剛落幕，微博上已流出一份第六季陣容名單，其中包括林志玲、陳喬恩、林依晨等人氣女星，引發網友熱議。



【圖輯】點圖放大看網傳的《浪姐》第六季陣容名單👇👇👇

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微博27日出現一份《乘風2025》（浪姐6）名單，驚見李若彤、莫文蔚、陳慧琳等香港天后，其中還有剛參加《披荊斬棘的哥哥》第4季的AKIRA（黑澤良平）愛妻林志玲，另外陳喬恩、林依晨、張芸京、徐佳瑩、昆凌也出現在名單內，被標記為「已簽約」。

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消息一出，網友紛紛開酸名單太假：

「之前不是傳有碧昂絲」

「宋茜從第一季溜到第六季」

「莫文蔚？我不信」

「哪次傳出來不是各種大咖」

「假的要死」

「楊穎和文詠珊同台不太可能吧」

「這名單感覺一半都不會來」。



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