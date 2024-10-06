Angelababy、楊冪同款推薦　5款女明星名牌波鞋　Chanel經典休閒

精品鞋款在近年來逐漸搶攻運動鞋市場，不僅與運動品牌聯名，許多品牌支線的鞋類款式也大受歡迎！



這些精品運動鞋不僅時尚好看，還能滿足不同場合的穿搭需求。無論你是喜歡復古風、熱愛經典黑白配色，還是偏愛厚底設計的款式⋯⋯本篇從楊冪、Angelababy楊穎、美鳳姐的私服中特蒐，看看哪些值得入手的精品球鞋推薦吧！

楊冪、Angelababy都愛！5款女星熱愛的精品運動鞋推薦，輕鬆掌握明星同款休閒時尚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

女明星同款5款名牌波鞋推薦（Roger Vivier官網；01製圖）

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1. 楊冪

Christian Louboutin Astroloubi運動鞋

楊冪最近穿著Christian Louboutin的Astroloubi運動鞋過生日！這款鞋以1990年代的籃球鞋為靈感，充滿復古風味。Astroloubi女裝運動鞋結合白色小牛皮和Calipso粉紅色納帕皮，設計充滿動感，還有Loubi紅色鞋提和窩釘鞋背的細節，鞋側的CL標誌更是點睛之筆。雖然價格不菲，但其獨特的設計和精湛的工藝絕對值得投資。

Christian Louboutin Astroloubi，$8,600



Chanel 23k運動鞋

如果你偏愛經典風格，那麼Chanel的23k運動鞋絕對是你的不二之選。楊冪可說是精品球鞋的收藏家！除了剛剛介紹的Christian Louboutin Astroloubi運動鞋，這款Chanel黑白熊貓配色的運動鞋，不僅質感舒服，而且百搭。採用小羊皮製成穿著舒適柔軟，鞋身上有經典的菱格紋，即便是簡單的黑白配色也能帶出高級質感。

Chanel 23k Sneakers



2. Angelababy楊穎

Roger Vivier Viv' Skate厚底鞋

Angelababy同樣愛不釋手的Roger Vivier Viv' Skate厚底鞋系列，結合了休閒與時尚元素。這款運動鞋的鞋面由納帕小牛皮革製成，鞋頭部分拼縫漆皮，並搭配品牌經典的閃鑽飾扣。厚底設計雖然看起來厚實，但實際上非常輕盈，穿著起來十分舒適。這款鞋能輕鬆為你的都市造型增添Roger Vivier的獨特風格。

Roger Vivier Viv' Skate皮革運動鞋，$12,900



3. 韓韶禧（韓素希）

Dior Chrono老爹鞋

雖然不是年輕媽媽但是這雙同樣值得推薦！韓韶禧先前的機場穿搭，腳上的Dior Chrono老爹鞋是品牌2024秋季時裝系列的全新設計。這款鞋採用灰色織網搭配銀色壓膜皮革效果鑲片，點綴著側面的CD標誌、鞋舌的幸運星徽章和後側的Dior標誌，細節設計非常到位。三色鞋帶和飾有幸運星圖案的超輕量鞋底，讓這款鞋成為今年度Dior鞋款的完美選擇。

Dior Chrono運動鞋，$9,500



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4. 陳美鳳

Louis Vuitton Run 55老爹鞋

最後「台灣最美歐巴桑」陳美鳳美鳳姐的最愛LV Run 55運動鞋，設計靈感來自賽車服飾，配有高身橡膠鞋底，穿著時倍感舒適，且回彈力十足。這款鞋結合技術性網布等多種材質，並以金屬金色皮革飾邊作為點綴，顯得非常獨特。鞋上還有多個品牌標誌元素，例如鞋背上的Monogram帆布搭帶，讓這款鞋更顯精緻。

Louis Vuitton Run 55運動鞋，$10,200



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