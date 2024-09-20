黃曉明被爆再婚「認愛葉珂」前妻Angelababy微博揭近況惹網民心疼

黃曉明中秋節目發的一張照片，之後就爆出已與網紅女友葉珂結婚的消息，19日黃曉明特地發文霸氣認愛。對此，有網友發現黃曉明前妻Angelababy似乎一個人過中秋節，近況讓許多網友心疼。



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黃曉明與Angelababy（楊穎）離婚後，身邊有了女友網紅葉珂，兩人多次被大陸狗仔拍到，中秋節時黃曉明帶著兒子回家過節，沒想之後竟傳出他與葉珂已結婚的消息，隔沒幾天黃曉明便出面認愛：

「抱歉佔用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了。」



許多網友紛紛到Angelababy的微博關心她的近況，發現她在中秋節發文寫道：「月圓人團圓🌕#中秋賞月記#。」並附上一張獨自看畫展的照片，孤零零的一個人讓不少網友看了相當心疼。

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日前黃曉明帶著兒子小海綿過中秋，隨後葉珂也在社群平台曝光日常照，當中還包含一張百萬鑽戒的照。有網友則問葉珂，黃曉明中秋照片是不是她幫忙拍的？葉珂的助理與她本人則出面回應：「已婚，不在一起過節難道跟你過節啊！」間接證實結婚喜訊，隔天（19日）黃曉明則出面認愛。

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