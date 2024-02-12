Angelababy解禁拍賀年短片「整張臉有點不自然」網民嘲：認不出來

大陸女星Angelababy（楊穎）先前因去法國觀賞韓團BLACKPINK成員Lisa演出的瘋馬秀，引起負面聲浪，連帶被官方軟封殺，微博全面禁言，通告、代言也都被取消，不過經過3個多月，她正式解除禁言狀態、回歸社群平台，正逢年節她也不忘錄製賀年影片，向粉絲們報平安和拜年，不過，有眼利網友直言，她似乎變得不太一樣了。



Angelababy先在9日分享燈籠及春聯照片喊話「春節好！」工作室也分享一段影片，影片中Angelababy和粉絲們問好並說吉祥話，不過很顯然濾鏡開得太強，整張臉有點不自然，有些網友忍不住虧：「認不出來了」、「這太誇張了啦！」

【圖輯】點圖放大看更多Angelababy今昔對比照及更多近照👇👇👇

+ 46

不過，Angelababy因為許久未在鏡頭前露面，死忠粉絲仍為她打氣，熱烈歡迎她終於回歸，大讚她還是一樣好漂亮，掀起大批網友的討論。

【同場加映】盤點十位曾被捕捉鼻子透光的男女藝人 楊茜堯被指鼻樑透光？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

延伸閱讀：

過年怒了！他開噴大伯母「吵死了」秒退群組 對話流出8千人看傻

【本文獲「TVBS」授權轉載。】