周殷廷對床哥姜濤風波感可惜　理解姜濤初衷保護Edan：佢係好隊友

由YouTuber JFFT與周殷廷（YT）組成的JFYT，成功打入叱咤「我最喜愛的組合」五強，但成員床哥直播期間一段呼籲呂爵安（Edan）脫粉Fans轉投JFYT和周殷廷的說話，就因為借Edan與林明禎遊台灣夜市一事抽水，引來姜濤留言「冇品」，事件因而愈發愈大，Edan與姜濤昨日（27日）在活動回應，而JFYT昨晚直播中，床哥與YT都有先後回應事件。

（左起）JFYT成員雞翼、床哥、米爺、周殷廷、良少一齊開直播，並宣傳新歌《沉人啟示》。（YouTube@JFFLive）

床哥主要覺得姜濤「唔知頭唔知路就衝出嚟」，表示自己事後與Edan有溝通，雙方有共識是講笑，將來有機會都可以邀請對方上節目，反而是姜濤一句「冇品」，令事情一發不可收拾。近日網上有姜糖發起抵制JFFT代言產品的行動，而床哥亦透露，這一、兩天收到很多訊息轟他「冇品」，他覺得自己不能硬食。不過床哥強調，他之前的言論，YT事前是毫不知情，他不希望連累到YT。

床哥與Edan有共識「無惡意講笑」 疑怒斥姜濤未了解就「衝出嚟」

床哥批評姜濤「唔知頭唔知路就衝出嚟」，認為自己不能硬食一句「冇品」。（YouTube@JFFLive）

至於YT亦有回應，他說自己是工作期間收到訊息，知道發生了這件事，他說自己很即時已聯絡Edan：「我未睇晒成個live，但係我覺得令到佢唔舒服嘅話……因為我同Edan本身係熟，我哋會傾吓唔同嘅Project，佢又鍾意湖人，我哋會約打波，我就即刻同佢講我未知發生咩事，不過咩都好，如果有令到你唔舒服嘅話，我非常之抱歉。我哋主力吹水，JFFT唔係咁，佢即時已經覆我，佢話『YT，明呀！我都有留意開，都明白係講笑』，之後我去咗做嘢。」

周殷廷說前排903籃球賽先同Edan、姜濤等打完波，覺得大家是好戰友，事情突然變成咁好可惜。（903）

周殷廷指自己即時向Edan道歉，對方相當理解，知道JFFT/ JFYT風格是講笑。（903）

然而，當YT做完嘢，事情已發酵到另一個地步，使他覺得可惜和不幸，雖然Edan話唔緊要，但自己都見到很多不同方向的留言，他理解每個藝人的Fans都會為偶像護航，至於姜濤的發言，YT表示：「姜濤佢出嚟講呢句說話，我亦都明白有時呢個團員咁樣，佢未必可以出聲，佢覺得係保護隊友，我覺得係Good teammate做嘅嘢，當然有好多唔同嘅嘢會令到成件事愈嚟愈大，呢個我覺得好可惜。因為我最近先同佢哋打完波，我喺903嗰度，我想講，我同Edan落場，Ian、Stanley、姜濤，大家交波，一齊係一個戰友嘅感覺，好正，突然間去到咁我覺得有啲可惜。」

周殷廷說，他理解姜濤的言論，原意是想保護Edan，覺得他是一個好隊友。（YouTube@YINYIN__KT）

他說討論區有很多攻擊Edan的留言，自己卻想幫他講些說話，他說大家未必知道，自己做幕後時，從客戶、Agency Creative、導演等不同層面接過過MIRROR與Edan，知道他們為人，YT說：「我認識佢哋係知晒所有佢哋背後係點、個人係點，點樣對人，佢哋on set大家嘅感覺，幕後對佢嘅感覺係點，Edan對我嚟講，大家一定唔會知道，佢自己嘅MV，佢會自己上去剪埋，我覺得依個係好少好少，佢係跟得好貼，佢係希望嗰件事係好。」他再三表示對事情發展至此感到可惜，希望各單位都能以一個享受心態去叱咤。

周殷廷與MIRROR多次合作，透露Edan對工作很上心，細微位都跟得很貼，再三表示對事情發展至此感到可惜。（YouTube@JFFLive）

JFFT問周殷廷會否後悔，而YT就說：「如果嗰日冇認識大家，今日都唔會有人認識周殷廷，雞翼睇咗好多年叱吒，好記得佢話好想有一次可以跑上嗰個樓梯，所以點都好，我哋要上去，去到依一刻，有機會，你話後悔，係絕對冇！」

周殷廷不會覺得被JFFT連累，覺得沒JFFT，大家都不會認識周殷廷。（YouTube@JFFLive）