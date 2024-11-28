一線女星收工後被邀陪飲酒「驚現黑眼圈」全網震怒勁鬧導演：自私

日本女星橋本環奈近日輿論風波不斷，繼被《週刊文春》爆料私下對經理人職場欺凌，已經連換8人，隨後公司社長發長文澄清。她近日與名導福田雄一以及其兒子福田響志外出聚餐，且喝酒喝到餐廳閉店，拍下合照後公開，卻遭到日網猛烈批評，導演也為此刪文。



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據《女性自身》報導，福田雄一26號發文稱讚橋本環奈：

「明明從早上開始拍攝，應該很累了，拍完後還來參加聚會」

「環環真的是個超級好人！從以前就一直是！」



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他還補充寫道：

「最近看到新聞說她忙到身體狀況不好，所以很擔心，但看到她狀態很好就安心了」

「因為久違了，聊得特別開心，不知不覺就到了打烊時間」

「明早應該還是早班吧，但她完全沒有顯露疲態，陪我們到了最後。」



橋本環奈因這一張照片獲封「千年一遇的美少女」從此爆紅。（資料圖片）

配文上傳照片，橋本環奈舉著比臉蛋大的啤酒杯，瞪大眼睛暢飲，模樣逗趣，另一張則是與福田雄一、編劇福田響志合照。照片引來日網不少批評：

「明知道她忙到健康出問題，還找她拍照、聊天聊到店打烊，感覺真的很可憐」

「明明理解她很累，卻還是自顧自地邀約，真是自私。」



而福田雄一為此已經刪除貼文。

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圈內人士向媒體表示，橋本環奈曾多次出演福田雄一導演的作品，包括《銀魂》、《齊木楠雄的災難》以及電視劇《我是大哥大!!》，這次拍攝晨間劇行程緊湊，且導演在電影和戲劇界是重要人物，負責選角等決策，這讓一些演員可能會覺得難以拒絕導演的邀約。

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橋本環奈的黑眼圈受到日網關注。她26日則是透過X提及：

「我從以前就被說黑眼圈很嚴重（笑），但最近每天都必須睡超過6個小時，通宵喝酒的日子已經一去不復返了，而且每天都有好好吃飯、好好睡覺。」



橋本環奈的黑眼圈受到日網關注。（X截圖）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】