女星去Party　揭同行友人忽然自爆已殺6個人：怕他下一個殺掉我

台灣中天綜合台《同學來了》將播出「我是什麼“奇葩”吸塵器！為什麼戀愛路上總是遇到“不對的人”」，女星薔薔被牙醫朋友邀請去派對，該醫生竟突然脫口「我在美國殺了6個人」，讓她嚇壞。



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薔薔透露自己差點在派對上出意外：

「我認識一位牙醫常邀請我去派對，幾次之後我介紹同志朋友給他，但我朋友去他派對突然就說要走，結果朋友一走之後，這個醫生突然轉換個性說『我告訴妳一個秘密，我在美國殺了6個人，妳不能跟任何人說，不然我會很生氣』，我酒杯都在抖、臉也歪了，但我還是努力裝鎮定，怕他下一個殺的就是我。」



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薔薔聽完也馬上偷偷傳訊息和男友求救，不料男友卻一點警覺心也沒有：「他吊兒郎當的進來說他也要喝，我說『你什麼都不要喝，馬上離開，不然我就跟你分手』！」 而事後薔薔和同志朋友聊到此事時，才得知對方為什麼會突然離開派對：

「他說他翻冰箱的時候，看到很多開封過的醫用麻醉劑，他可能很常把麻醉劑插在人家的飲料裡，我想說好險我當時不准男友喝任何東西，不然我就完蛋了。」



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朱宇謀也交過奇葩女友：

「她媽媽非常不喜歡我，一直洗腦她說跟我在一起會讓她的能量變得很不穩，有點玷汙她的感覺，所以她每次跟我相處都不敢牽我的手，如果有肢體碰觸，她也都會覺得自己很髒。」



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而前女友也因為太迷信而選擇和他分手：

「她跟媽媽每個月都會去花蓮的深山靈修，突然有一天，她跟我說『我們全家要搬到花蓮深山裡，師父說她該走正道了，所以要截斷一切的孽緣』，我說『這個宗教那麼神祕，萬一被騙怎麼辦』？結果她還是說搬就搬，完全消失，我到現在也找不到這個人。」



朱宇謀也交過奇葩女友。（中天綜合台提供）

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