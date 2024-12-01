37歲女星叫T.O.P做「前夫哥」疑認愛　8年前親密合照曝光早傳緋聞

南韓天團BIGBANG日前在MAMA頒獎典禮上合體，掀起各界熱烈關注，表演片段也不斷被轉傳。而大陸37歲女星易易梓（舊藝名：易易紫）近日突然上傳一支短影音，稱BIGBANG前成員T.O.P為「前夫哥」，疑似承認過往戀情，引發熱議。



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影片中，工作人員在一旁說：「前夫哥隊友這兩天可上MAMA了喔，妳再瞅妳。」易易梓對此佯裝不爽的樣子回道：「我咋了？姐也不是吃素的，姐也上過MAMA！」緊接著秀出自己2010年隨女團i Me登上MAMA舞台的片段，並強調：

「看清楚了，center。」



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雖然易易梓在片中並未提到「前夫哥」是何人，但她早在2016年就曾和T.O.P傳出緋聞。當時，她在微信朋友圈曬出與T.O.P的親密合照，並寫道：「2015最後一天高調一次，2016繼續。」掀起一陣波瀾，不過雙方沒有對緋聞做出回應。

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易易梓的影片曝光後，引網友紛紛吐槽：

「不許邊賣貨邊說這些」

「上過MAMA怎麼還這麼關種」

「說的太晚了哈」



認為她是為了自己的直播賣貨才刻意蹭熱度。

易易梓曾被流出與T.O.P的親密合照。（小紅書）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】