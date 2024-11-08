抗癌女星認出道初期露點純粹搏紅 一脫成名後悔了：感到很悲哀
撰文：聯合新聞網
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49歲女神徐若瑄近日傳出年初罹患甲狀腺癌零期，震驚娛樂圈，也讓人很心疼。徐若瑄剛出道時以天使臉孔大受歡迎，但是因拍攝性感電影《天使三部曲》包含《終極獵殺》、《赤裸天使》、《魔鬼天使》，及出版寫真集「天使心」，讓她一度很難擺脫性感標籤，她曾受訪表示，當年為了要紅才會逞強拍攝性感影片和寫真，一度感到很悲哀。
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徐若瑄在1994年露點拍攝限制級電影《天使心》系列電影，與江國賓有激情床戲，但現場拍戲只有一塊布遮住身體，她過去曾坦言，以「少女隊」出道的她，當時遇上事業危機，團體解散令她深受打擊，18歲時在公司建議下拍寫真集試水溫，為了闖出一條新路，只能衝了。
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