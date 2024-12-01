影后｜她是「胖姐」原型！曾攜新人闖日　對方卻背叛她去拍三級片

Netflix台劇《影后》中鍾欣凌飾演一個三流經紀人「胖姐」，其實在演藝圈中真的有位叫「胖姐」的經紀人，正是Makiyo的姊姊，日前她上節目談到，劇中角色跟現實中她的經歷很相似。



胖姐透露自己曾遭新人背叛一事。（YouTube截圖 / @11點熱炒店）

胖姐在《11點熱吵店》節目上談到，跟劇中飾演胖姐的鍾欣凌，私下也是好朋友，覺得對方演得很好，除了她不會到處發名片外，其他都很像，她也是不跟藝人簽約的，有陣子因為Makiyo出事，所以才開始找新人來填補收入，之後遇到一位長相漂亮又甜美的女生，對方為了向她表達忠心，稱會好好努力工作，還誇下海口喊「你一生有我就夠了」，於是胖姐就帶着這位新人前往日本發展。

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胖姐在帶了這位新人3、4個月後，有天就來了另一位經紀人找胖姐談工作，透露有個三級片的配角，想找她帶的新人演出，不過遭到胖姐拒絕，因為過去胖姐曾帶過徐若瑄，聽過太多不好的，後來有天這位新人就與經紀人同時消失，這才知道原來新人早就跟那位經紀人簽約了，只是不敢告訴胖姐，但還是在胖姐面前裝的很服從，聽她安排工作的樣子。

胖姐也透露這位新人後來真的有去演出三級片，雖然那部片上映後有造成話題，不過爆紅的是主角，那位新人在片中出現的時間不到3分鐘，所以沒有紅起來，之後胖姐聽說那位新人遭到經紀人冷凍，再過段時間就聽說她嫁給上海富商。

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