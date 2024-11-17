影后Netflix｜揭娛樂圈10大幕後秘辛　脫星拍過三級片污名跟一世

Netflix獨家播出的全新台劇《影后》，由嚴藝文執導，集合謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等實力演員。全劇12集的內容，描繪三個世代的女演員們，在各階段所面臨的困境，帶領觀眾們深入她們的內心世界，同時也將演藝圈裡的無數心酸血淚給如實呈現。



這次爆米花小姐就為大家整理出「《影后》10大演藝圈秘辛」，快一起來看看！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

Netflix台劇《影后》演藝圈秘辛1.絕不能變醜變老

從昔日演員退居幕後，轉戰製作人兼經紀人的薛亞之，真實道出女明星不能做的6個日常，引發無數共鳴。這一長串的潛規則「不能變醜、變老、變胖，變老不能整形，整形還不能承認，就算跌倒也不能喊痛，絕對要跌得漂亮」，充分體現了女明星們每天都必須承擔的無形壓力。



Netflix台劇《影后》演藝圈秘辛2.女演員總是會被貼標籤

因電影《親愛的導演》遲遲討論不出導演心中最心儀的女主角人選，讓整個製作團隊陷入膠著，也產生台灣女演員的類型太單一，打算尋找海外演員出演的打算。這時，薛亞之痛批「女演員真的很可憐！」反映出演藝圈的選角生態，總是找女演員們演出重複類型的角色，再找理由說她們跳不出角色框架，被貼上各種標籤。



【相關圖輯】Netflix 11月上架必睇10套新片懶人包：影后/奧術2/冼拿/浮游先生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

Netflix台劇《影后》演藝圈秘辛3.戲份刪減是常態

懷抱演員夢想的史艾瑪，在追夢過程中爭取到的角色，大多都是跑龍套的臨時演員。儘管如此，喜歡表演的她仍舊盡力表現自己，希望藉此獲得其他演出機會。不過，當正片播出時她卻發現自己的戲份被全數刪除。戲份刪減可說是業界的常態，即使是基於各方考量之下才做出的決策，但無法欣賞到演員們的完整演出，也叫人感到可惜。



Netflix台劇《影后》演藝圈秘辛4.討好導演就能有機會

在某次薛亞之、黎芯妮、柯麗芬的姐妹聚會中，她們就提到劉導身邊總是圍繞著一群年輕妹妹獻殷勤，隨後也能看到史艾瑪為了爭取《野貓》女主角的機會，主動向導演TB（唐寶兒）獻吻，成功讓TB改變心意。不禁讓人聯想，難道只要討好導演，就能獲得演出機會？



【相關圖輯】2024年8部台劇推薦 柯震東王柏傑《乩身》撼梁詠琪《聰明鎮》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

Netflix台劇《影后》演藝圈秘辛5.不夠美就要整

縱使史艾瑪擁有出色的演出實力，但她的外型長相也曾被製作人諷刺不是女一的面相。而在試鏡當下，製作人甚至拿出奇異筆，在她的臉上亂畫，還建議她去整形。這羞辱人的舉動也讓經紀人胖姐跳出來為她出氣。在這個外貌至上的圈子內，女明星們頻頻減肥整形的例子，也是相當常見的。



Netflix台劇《影后》演藝圈秘辛6.年齡永遠只能是秘密

被封為凍齡美魔女的潘茵茵，從臉蛋到身材都保養得超好，任誰也都猜不出她的真實年齡，就算上網搜尋也是無解。同時，年齡這個話題在潘茵茵的面前，是絕對禁止討論的。仿佛在說，女明星的年齡永遠只能是個秘密。為了維持最良好的體態，她也費盡心思，完全呼應女明星的「6不潛規則」。



【圖輯】點圖放大看更多《影后》劇照👇👇👇

+ 9

Netflix台劇《影后》演藝圈秘辛7.脫掉的衣服很難穿回來

黎芯妮過去因為演出三級片《禁錮愛奴》而成名，儘管她積極努力地轉型，把脫掉的衣服一件件穿回來，但人們對她的印象還是深深停留在「性感女星」，時不時都會被提起這段過往。影射女演員們一但被鎖在既定框架裡，就很難再跳出的窘境。



Netflix台劇《影后》演藝圈秘辛8.靠關係走後門上位

出生演藝世家的王可南，爸爸是影視大亨，媽媽是知名影后，從剛出生就備受各界關注，且時常遭受媒體大眾的檢視。不過，她也因為是幕後金主的女兒，成為《野貓》最初的女主角人選，把演技精湛的史艾瑪擠下。這種情況，就連薛亞之也都曾在新人時期經歷過。



【相關圖輯】Netflix《影后》五大賣點懶人包 動員半個台灣娛樂圈卡士極誇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

Netflix台劇《影后》演藝圈秘辛9.工作生活難平衡

面對這個工時及休假時間不固定的職業，女演員們如何在工作及生活之間取得平衡，也是相當具有難度。不光柯麗芬和女兒TB（唐寶兒）的關係劍拔弩張、潘茵茵因為不想生孩子而和老公離婚，游燕芳也時常為了拍戲無法探望遠在美國的孫女。除了演藝圈內的辛苦談，也呈現出關於親情部分的煩惱。



Netflix台劇《影后》演藝圈秘辛10.當經紀人有夠操

作為演員們身邊的最大推手，經紀人們的勞累程度也是完全無法用言語來形容。除了胖姐帶著新人四處奔波試鏡，為新人演員尋求各種的機會，身兼兩位藝人經紀人的壁虎，手機則是永遠都不能沒電，24小時隨call隨到，處理著從工作到私生活的大小事務。只能說當經紀人真的有夠操！



延伸閱讀：

沒事多喝水還可以變年輕？不可思議的回春實驗

問「你在幹嘛」＝「我在想你」？曖昧期會出現的6種試探

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】