《影后》薛亞之原型被質疑是「她」曾被傳與楊謹華反面至今未破冰
撰文：ETtoday
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台劇《影后》播出後，從演員、選角到劇情全在社群平台掀起討論熱潮，無論是笑點、哭點片段都變成熱門影片。其中，謝盈萱飾演王牌經紀人薛亞之與閨蜜楊謹華（周凡）鬧翻，劇中角色名讓網友聯想到楊謹華現實生活中與好友蕭亞軒（本名蕭雅之）一事，日前她也露面作出回應。
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《影后》主演楊謹華、詹懷雲日前接受採訪，面對問題兩人皆有問必答。楊謹華先前不小心在記者會上將薛亞之脫口說成「蕭雅之」，她淡定表示，就像劇裡一樣，每個演員都會有吃螺絲的部分，並沒有把講錯話特別放在心上。
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面對網友好奇薛亞之的角色原型是否為過去的好友蕭亞軒（本名蕭雅之），楊謹華透露當初導演嚴藝文跟監製的人到她的公司一起聊天，對女演員做了許多田調，一群人討論了長達6小時，過程中全部都在分享彼此工作的經歷，強調沒有聊到私生活，多次說道：
「純屬巧合。」
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此外，楊謹華在片中與好友薛亞之破冰重逢，看得許多觀眾熱淚盈眶，被問到拍完之後是否多了一些感觸，過去逝去的友誼是否有機會破鏡重圓，她思考了幾秒之後，露出一抹微笑說道：
「所有的事情就隨緣吧。」
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