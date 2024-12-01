41歲歌后失聲哽咽吐心聲「造成心理陰影」取消演唱會自覺虧欠歌迷

Hebe田馥甄2022年原定在高雄舉辦《一一巡演》，因失聲與地震因素連續取消兩次，日前她參加曾寶儀的《生命中最大的寶藏就是你自己》新書分享會提到當時的心境，忍不住哽咽表示覺得虧欠歌迷：「一直很想要彌補跟覺得很虧欠，這個造成我心理其實滿大的陰影。」今年參加《2024池上秋收稻穗藝術節》時又險些因天候取消，讓她一度相當焦慮、自責「完了！妳死定了」擔心被貼標籤成為「衰的代言人」。



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田馥甄分享當年《一一巡演》因感冒失聲延期一週，讓她感到無比壓力：「這一句我已經完成了這個任務，但下一個鋼索我又要走，那種在台上唱歌心驚膽跳，不知道自己下一秒可不可以勝任的感覺，原來歌迷們都聽在耳裡，也替妳同樣同步的擔心著。」她心疼的表示看到台下粉絲與自己心情一樣煎熬：

「失聲取消的過程，我覺得對大家感到很抱歉，但我沒有辦法給大家最好的自己。」



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接著又遇強震再延期，連續延期兩次，她坦言自己的心情與粉絲一樣：

「期待又失望，期待又落空，我跟大家都一樣，一直很想要彌補跟覺得很虧欠。這個造成我心裡其實滿大的陰影。」



聽到田馥甄內心話，讓一旁的曾寶儀也忍不住拭淚。

聽田馥甄訴說心情，曾寶儀也忍不住拭淚。（YT@曾寶儀的人生藏寶圖提供）

今年在池上的活動因颱風接近，一度讓她相當焦慮：「我就覺得不會又要取消了吧？它辦了十幾屆，偏偏輪到我要去當嘉賓又要取消？『田馥甄妳真的是活動取消代言人！我完了、妳死定了』。」坦言憂心被貼上「衰的代言人」標籤：

「最後如果又要取消，我真的會覺得我萬劫不復，真的沒有辦法再面對大家。」



田馥甄分享當年《一一巡演》失聲心情。（YT@曾寶儀的人生藏寶圖提供）

所幸好姐妹任家萱（Selina）在她出發前傳了寶貝兒子「小腰果」的照片到群組：「媽媽總是喜歡超前部署，我們都準備好囉！」讓她意識到：

「所有的擔心都是多餘的，準備要跟你相遇的人，他們都會做好自己萬全的準備。」



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