Netflix《影后》五大賣點懶人包　動員半個台灣娛樂圈卡士極誇

由謝盈萱、楊謹華雙女主強強聯手主演的Netflix原創劇集《影后》，招集台灣大半個演藝圈實力派演員同場飆戲，將一幕幕揭露女明星在私下不為人知的辛酸血淚史。



Netflix《影后》在今年初Netflix釋出相關消息後就引爆各界網友期待，近日更公布《影后》入選第29屆釜山國際影展，有哪些精彩賣點就讓儂編帶大家搶先看！

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Netflix《影后》賣點1：超強團隊強強聯手

Netflix華語獨家寫實生存劇集《影后》，由良人行影業有限公司製作，《俗女養成記》導演嚴藝文編導、《不良執念清除師》丁長鈺監製，劇情以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，帶大家一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。

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Netflix《影后》賣點2：謝盈萱、楊謹華首度同台飆戲

而《影后》主演名單一亮出，更是引爆大家期待值！找來金鐘、金馬雙料影后謝盈萱，以及代表作一部接著一部的楊謹華領銜主演，兩人將詮釋原先同期以演員身份出道的薛亞之（謝盈萱飾）和周凡（楊謹華飾）情同姐妹的昔日閨蜜，變成再不相見的決裂宿敵。

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對於首度合作，謝盈萱直說楊謹華是她心心念念、非常開心終於能一起合作的演員，楊謹華也分享自己第一次在劇場看到謝盈萱的表演就被深深吸引，很驚喜怎麼會有人在舞台上的能量這麼強大，還主動請朋友介紹認識，更大讚影后：「每一次對戲，盈萱都給足了我最真實最強的能量，有幾次戲中擁抱，即使導演喊卡，盈萱都不會馬上分開，她都會慢慢地拍拍我的背，讓我感受到溫暖，她真的是一個特別親切又有感染力的夥伴。」

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Netflix《影后》賣點3：動員台灣大半個演藝圈出演

除了兩大實力派女神首度同台飆戲，其他出演名單一字排開也非常精彩，包含曾八度入圍金鐘獎等多個重要演員獎項，並成功雙料奪得第56屆金鐘獎戲劇節目男主角獎和男配角獎的影帝薛仕凌，以及陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲、詹子萱、李雪...等實力派演員聯手飆戲，根本堪稱繼《華燈初上》後，再次集結台灣大半個演藝圈的影劇作品，絕對是今年必追神片！

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Netflix《影后》賣點 4：揭露「女明星」的心酸血淚

早前Netflix也釋出了《影后》90秒的前導預告，揭露女明星光環背後真實的一面，讓大家有機會一窺「藝人」、「明星」、「演員」這備受期待的職業之下，有哪些不為人知的辛酸血淚，楊謹華對劇情直呼超有感：「我們總是被認為應該一年365天、一天24小時都必得維持漂漂亮亮！」編導嚴藝文也補充：「女演員就是一個既驕傲又脆弱，既自信又自卑的綜合體，希望透過《影后》讓觀眾看到，女演員銀幕前銀幕後的雙重性。」而除了透過前導預告看見各影后大展演技，更驚見女星們將大展舞技，也立刻讓大家回憶起楊謹華在《乘風破浪的姐姐》的亮眼表現。

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Netflix《影后》賣點 5：未播先入選釜山影展

而在8月26日時，更公布《影后》入選第29屆釜山國際影展，這是在亞洲非常具指標性的影展，因此能入選都是莫大的榮耀，到時將由黃金主創團隊編導嚴藝文、監製丁長鈺攜手三位女神楊謹華、謝盈萱、陳庭妮，一起到釜山參與全球首映盛會，到時將搶先播映前三集，並與釜山觀眾面對面進行交流，而《影后》將在11月7日於Netflix全球獨家播出，絕對是下半年最值得期待的台劇！

《影后》入選第29屆釜山國際影展。（FB@影后）

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