伙曾志偉香港插旗　小楊哥爆偷食「絕美主播」形象盡毀失13萬粉絲

中國大陸抖音網紅「瘋狂小楊哥」，為活躍於抖音的知名直播主，雙胞胎兄弟成立「3隻小羊」網路公司，去（2023）年更大方承認，每月都會發出人民幣5000萬元的薪資給員工。



怎料，小楊哥近日卻被爆出劈腿正妹主播主傳聞，老婆更氣得還把女方送進牢，事件在網路鬧得沸沸揚揚，但本尊至今仍未做出任何回應。

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「三隻羊」集團內地收入水漲船高，但竟然睇中香港這個地方，更在今日（21日）設立香港分公司，而小楊哥早前更在抖音拍片宣布：「曾志偉是我們香港分公司的老板。」（資料圖片）

小楊哥早前拍片表示曾志偉是我們香港分公司的老板，更在片中大曬香港辦公室環境（抖音影片截圖）

曾志偉在抖音為三隻羊造勢。（抖音影片截圖）

曾志偉在抖音為三隻羊造勢，就連對著鏡頭「撩鼻屎」都肯做。（抖音影片截圖）

香港開幕禮星光熠熠 曾志偉出埋新抱王敏奕一起與小楊哥賣月餅（點圖放大瀏覽）：

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小楊哥傳出與旗下主播主沫沫有不尋常關係，良好形象一夕全毀，根據第3方資料平台估算，其抖音目前已損失近13萬粉絲。

回顧事件經過，同為直播主的辛巴爆料，有女主播與高層發生關係後，不僅被對方妻子抓包，還疑似把小三告到坐牢，經廣大網友肉搜且推測，懷疑就是小楊哥的旗下、神隱許久的直播主沫沫。

沫沫憑「喊老公」影片爆紅（微博圖片）

沫沫憑「喊老公」影片爆紅（微博圖片）

沫沫憑「喊老公」影片爆紅（微博圖片）

去年12月突消失 點圖放大看更多沫沫照片：

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另據陸媒《正在新聞》報道，有知情人士透露，沫沫去年12月份就在上海被警方帶走，而沫沫的抖音確實也從去年開始停止更新。

不過，很快的就有人出面澄清，也就是沫沫的前老闆、證意集團創始人朱姓男子，指出沫沫的原名是徐子昕，並非傳聞中被拘留的張佳欣，憤怒表示，「是謠言」。

至於事件的真相，網友們紛紛敲碗小楊哥親自出面說明，然而他至今仍隻字不提，引起網友相當不滿：

「小楊哥這時候還裝死呢」

「一個男的這樣，太沒品了」

「太狠了，還送進去」



此外，也有部份網友力挺小楊哥，「沒有證實的事還是觀望，這個辛巴就不是好人，說人是非」。

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