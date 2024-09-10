伙曾志偉香港插旗 小楊哥爆偷食「絕美主播」形象盡毀失13萬粉絲
撰文：TVBS新聞網
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中國大陸抖音網紅「瘋狂小楊哥」，為活躍於抖音的知名直播主，雙胞胎兄弟成立「3隻小羊」網路公司，去（2023）年更大方承認，每月都會發出人民幣5000萬元的薪資給員工。
怎料，小楊哥近日卻被爆出劈腿正妹主播主傳聞，老婆更氣得還把女方送進牢，事件在網路鬧得沸沸揚揚，但本尊至今仍未做出任何回應。
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小楊哥傳出與旗下主播主沫沫有不尋常關係，良好形象一夕全毀，根據第3方資料平台估算，其抖音目前已損失近13萬粉絲。
回顧事件經過，同為直播主的辛巴爆料，有女主播與高層發生關係後，不僅被對方妻子抓包，還疑似把小三告到坐牢，經廣大網友肉搜且推測，懷疑就是小楊哥的旗下、神隱許久的直播主沫沫。
去年12月突消失 點圖放大看更多沫沫照片：
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另據陸媒《正在新聞》報道，有知情人士透露，沫沫去年12月份就在上海被警方帶走，而沫沫的抖音確實也從去年開始停止更新。
不過，很快的就有人出面澄清，也就是沫沫的前老闆、證意集團創始人朱姓男子，指出沫沫的原名是徐子昕，並非傳聞中被拘留的張佳欣，憤怒表示，「是謠言」。
至於事件的真相，網友們紛紛敲碗小楊哥親自出面說明，然而他至今仍隻字不提，引起網友相當不滿：
「小楊哥這時候還裝死呢」
「一個男的這樣，太沒品了」
「太狠了，還送進去」
此外，也有部份網友力挺小楊哥，「沒有證實的事還是觀望，這個辛巴就不是好人，說人是非」。
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