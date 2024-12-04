劉家昌逝世｜69歲費玉清深切致哀 未忘恩師提攜出道：永遠懷念他
撰文：聯合新聞網
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81歲的劉家昌2日癌逝，其助理稍早沉痛證實噩耗，表示「劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中」。劉家昌生前寫出許多好歌，也是費玉清（小哥）的伯樂，得知老師病逝，他第一時間透過經紀人悼念。
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劉家昌曾替很多歌手打造暢銷歌曲，像是鄧麗君的〈獨上西樓〉、甄妮的〈誓言〉、劉文正的〈諾言〉等等，費玉清的金曲〈晚安曲〉也是他的詞曲作品，傳唱至今依舊不朽。當年費玉清也在劉家昌提攜下出道，堪稱小哥的恩師，對於老師過世，費玉清透過經紀人表示：
「感謝劉老師為我創作了多首隽永的歌曲，給我帶來許多的光芒！斯人已逝，我會永遠懷念他，他所留下的旋律，也必定會留在大家的心裡！」
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劉家昌的助理表示基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行：
「感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。」
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