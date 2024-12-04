韓國戒嚴｜44歲戰隊出身男星衝至「前線」當面勸軍人：不要太用力

韓國44歲演員李寬勳（音譯、又譯李權勳）有著濃眉大眼，在韓劇中大多演出配角，這幾年他有《財閥X刑警》、《新入史官丘海昤》等作品。實際上李寬勳為特戰隊出身，雖然至今已經退伍20年，但昨（3）晚韓國爆發戒嚴令之後，他不僅打電話給同期戰友，更第一時間衝到國會現場，要「學弟」們冷靜應對，超熱血表現讓許多韓國網民驚嘆！



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YouTube頻道「黃記者TV」昨晚在國會現場直播，就拍到李寬勳超熱血的身影。原來李寬勳過去曾是職業軍人，還是「707部隊」出身，一抵達他就對現場軍人表示：

「我是707的學長，你們是707，我知道你們是奉命來到這邊，但一定要冷靜。我已經退伍20年左右，我是李寬勳中士、你們的學長。」



李寬勳（橘黃外套）特地到現場，要學弟們好好冷靜應對。（黃記者TV＠YouTube）

接著李寬勳表示：

「我已經跟同期的大哥通過電話了，聽說他正在搭直升機飛過來，但我很擔心才來這邊的。不管是誰下命令，你們也都會看YouTube而行動吧，不要太用力阻擋（國會議員）了。我相信你們都自有判斷的。」



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李寬勳的背景並不簡單，他從1999年起就在707特種部隊擔任爆破兵與副士官，而707特種部隊更是大有來頭，隸屬於韓國陸軍特種作戰司令部，707特種部隊在非戰期間是國家級反恐特種部隊，而在戰爭時即，會執行各種特種行動，包含斬首行動等的國家級機密任務。李寬勳當到中士以後就在2004年退休，多年來演出各大韓劇，同時他也是身手矯健的運動員，擁有跆拳道三段、甚至還是游泳教練。

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