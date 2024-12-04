韓國戒嚴｜激靚一線女星懶理戒嚴令興奮慶生　韓網嘩然：還不刪文

韓國總統尹錫悅昨（3）晚突然正式宣布全國戒嚴，造成全韓國譁然，尤其轉播演講當下同時段的各大節目都臨時停播，加上恐影響年末演藝活動，搞得人心惶惶。只是話題女星韓韶禧似乎沒有留意此事，還開心上傳自拍照、慶生照，讓韓國網民傻眼。



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韓韶禧昨晚在Instagram上分享自拍，不過同時間韓國政府宣布戒嚴令，已讓許多韓國經紀公司忙於處理之後活動，甚至不少人熬夜加班，且在上傳自拍照之後，又加碼分享慶生文，似乎不太在意國家大事。

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許多韓國網民看到都紛紛表達傻眼：

「都發布緊急戒嚴令了韓韶禧還在上傳自拍…」

「這種狀況還能這樣，也真有妳的」

「好想如此瀟灑自在地活一次」

「還不刪文，太扯了吧」



但另一方面，也有網民認為目前戒嚴令僅在政圈發酵，常人馬照跑、舞照跳並非該指責的問題，認為是網路上太多專門惹事生非的人又在找韓韶禧麻煩。

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