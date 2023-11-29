甄子丹女兒、張藝謀兒子矚目登場　5位名門華裔驚豔巴黎名媛舞會

四位華人名媛亮相巴黎頂級社交舞會。



巴黎正遭遇寒潮，但香格里拉酒店的一樓舞會大廳，温暖如春。11月25日，全球極富盛名的頂級名媛舞會——2023年巴黎名媛舞會拉開帷幕，來自世界各地的21位年輕女孩一一亮相。作為全球上流社會的標誌性社交活動，每年舞會的名媛陣容都星光熠熠，今年也不例外：亨利·福特（Henry Ford）的曾曾孫女、希臘船王家的後裔、匈牙利皇家公主、百事可樂創始人的後代……而更讓我們感興趣的是，今年同樣也有不少華人面孔亮相，每一位的祖輩父輩都有我們熟悉的名字。

動作巨星甄子丹的女兒甄濟如，「玻尿酸女王」趙燕的女兒趙若熙，香港地區的銀行世家女孩黃天晴、香港首家當代藝術畫廊創立者的孫女姚嗣雅，四位年輕女孩身着華服，靚麗登場。此外，張藝謀之子張壹男作為伴舞騎士現身，與來自紐約的美國名媛Louise Dub共舞。來自中國的珠寶品牌V Muse、設計師郭培的晚禮服也展現了具有中國特色的設計元素。

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外灘君與這幾位華人青年男女分別對話，關於這次舞會本身，關於自己「名門之後」身份的思考，以及對於未來的展望，每個人都有各自的想法。

甄濟如 Jasmine Yen 19歲

老爸開場，弟弟伴舞

「巴黎名媛舞會讓全球不同地方的年輕女孩們聚在一起，分享各自經歷，一起支持公益事業，我很榮幸收到邀請。」甄濟如說。「巴黎名媛舞會讓全球不同地方的年輕女孩們聚在一起，分享各自經歷，一起支持公益事業，我很榮幸收到邀請。」甄濟如說。

這次舞會上，她身着黎巴嫩設計師品牌Georges Hobeika的輕紗繡花晚禮服亮相，佩戴的項鍊來自V. Muse。她的父親是國際動作明星甄子丹，因《疾速特攻4》《星球大戰》和《葉問》系列聞名，母親汪詩詩曾是超模。

弟弟James甄濟嘉擔任舞伴，在參加舞會前幾天他剛回到香港，和姐姐一起練了幾節舞蹈課。弟弟James甄濟嘉擔任舞伴，在參加舞會前幾天他剛回到香港，和姐姐一起練了幾節舞蹈課。甄子丹這次為了女兒專程從片場飛到巴黎，陪伴家人度過緊張興奮的舞會之夜後，一早又匆忙飛回拍攝現場。

「爸爸這次陪我跳了開場舞，事實上，他直到昨晚排練時才弄明白該怎麼跳。我為他感到驕傲，他做到了！」「爸爸這次陪我跳了開場舞，事實上，他直到昨晚排練時才弄明白該怎麼跳。我為他感到驕傲，他做到了！」

汪詩詩感嘆，大家因為工作和學業已經很長時間沒能聚到一起，這次舞會終於讓一家四口有團聚的機會。甄濟如在美國伯克利音樂學院就讀二年級，獲得了學校獎學金，目前打算休學一年，在亞洲專心開展創作歌手的藝人事業，簽約了索尼音樂。今年7月，她的首支個人單曲發布，在微博上3天獲得了超過1000萬次觀看。

「在舞會上見到這些不同文化背景的同齡人，我很開心。這次我還被邀請在舞會上表演，有機會展示我的音樂作品。」「這是一首我自己寫的歌，歌詞包含中英文，對於在場的很多人來說，這大概是他們第一次聽中文歌。很高興我能借此機會帶來一些東方表達。」

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姚嗣雅 Yvette Yao 21歲

跟著媽媽曾經的腳步

姚嗣雅的家族在香港非常有名。祖母董建平於1981年創辦了香港第一家當代畫廊，為香港藝術界貢獻良多。叔祖父是中國香港的首位行政長官董建華。她對建築設計有着極大興趣，目前在美國東海岸學習建築學。這次舞會上，她穿着Giorgio Armani Privé禮服亮相。

「母親年輕時就參加過這樣有成人禮儀式感的舞會，所以這也是我一直以來想做的事，追隨她的腳步。」「第一次得知自己受邀的消息時，我非常興奮。能見到許多來自世界各地的人，支持慈善機構，在巴黎獲得前所未有的體驗。父母和姐姐陪我一起來到了現場。」

在姚嗣雅看來，年輕名媛的身份代表着有潛力為社會做出貢獻。在姚嗣雅看來，年輕名媛的身份代表着有潛力為社會做出貢獻。在姚嗣雅看來，年輕名媛的身份代表着有潛力為社會做出貢獻。過去在這裏亮相過的華人面孔中，谷愛凌給她留下最深的印象。

姚嗣雅目前在賓夕凡尼亞大學學習建築，畢業後計劃申請研究生院，以繼續追求對建築和設計的熱情。姚嗣雅目前在賓夕凡尼亞大學學習建築，畢業後計劃申請研究生院，以繼續追求對建築和設計的熱情。姚嗣雅目前在賓夕凡尼亞大學學習建築，畢業後計劃申請研究生院，以繼續追求對建築和設計的熱情。「我明白自己來自一個顯赫的家族，但我並不僅僅是由我的家庭背景來定義的。相反，我將他們的成就視為成功的標準，我希望以積極的方式代表我的家人，讓他們感到驕傲。」

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黃天晴 Skye Wong 21歲

紅色，中國的顏色

黃天晴就讀於劍橋大學，她來自一個香港銀行世家，她的兩位曾祖父分別創立了東亞銀行和恒生銀行。她的父親從事金融工作，母親此前在香港擔任著名拍賣行蘇富比的高級國際主席，創立了自己的藝術諮詢公司。

「我很小就從父母口中聽說了巴黎名媛舞會，我一直認為這是個很好的形式，延續上百年的傳統，同時支持有價值的慈善事業。」「當我第一次得知自己能參加這場舞會時，我特別激動，但也有點擔心無法在劍橋的繁忙學期中抽出身來，但我知道這次旅程值得。我在巴黎度過了神奇的周末，和來自世界各地不同的人交朋友。」「當我第一次得知自己能參加這場舞會時，我特別激動，但也有點擔心無法在劍橋的繁忙學期中抽出身來，但我知道這次旅程值得。我在巴黎度過了神奇的周末，和來自世界各地不同的人交朋友。」「當我第一次得知自己能參加這場舞會時，我特別激動，但也有點擔心無法在劍橋的繁忙學期中抽出身來，但我知道這次旅程值得。我在巴黎度過了神奇的周末，和來自世界各地不同的人交朋友。」

此次參加巴黎名媛舞會，她特地選擇了心儀已久的Vivienne Westwood禮服，並用紅色代表自己的「中國元素」。「雖然穿着西方設計師的衣服，我仍然期望和不同地方的人分享中國的傳統和習俗，所以我選擇了這條大紅的連衣裙。」

父母告訴黃天晴，最重要的是「做自己」，享受這段經歷。父母告訴黃天晴，最重要的是「做自己」，享受這段經歷。父母告訴黃天晴，最重要的是「做自己」，享受這段經歷。「家族的名聲和財富對我來說並沒有太特別的意義，我希望能用積極的方式運用好他們的影響力，幫助更多有需要的人。」

跟隨父親和祖父的腳步，黃天晴正在劍橋大學學習。目前，作為一名聖約翰學院古典文學（拉丁語和古希臘語）的學者，她很看重自己的學業。跟隨父親和祖父的腳步，黃天晴正在劍橋大學學習。目前，作為一名聖約翰學院古典文學（拉丁語和古希臘語）的學者，她很看重自己的學業。跟隨父親和祖父的腳步，黃天晴正在劍橋大學學習。目前，作為一名聖約翰學院古典文學（拉丁語和古希臘語）的學者，她很看重自己的學業。「我還計劃完成管理碩士學位，為市場營銷管理的職業生涯鋪平道路，尤其是奢侈品零售行業，學習更多技能，對我的創業理想將很有幫助。」

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趙若熙 Roxie Zhao 18歲

父母是我的名人人生

趙若熙來自北京。父親是一位卓越的藝術家，也是中國國畫院雕塑院的執行院長。母親趙燕是華熙生物的創始人，被譽為「玻尿酸女王」，曾登上福布斯傑出女性榜。趙若熙興趣愛好廣泛，熱愛藝術，對運動也有很高熱情，創辦了自己的卡丁車賽場館。

「我覺得自己很幸運，因為據我所知參加舞會的女孩們都非常優秀，很感謝舞會對我的認可。」此番亮相巴黎，她穿上法國設計大師Franck Sorbier為她專門設計的禮服，度過成長中的重要一天。作為來自中國的00後，趙若熙希望能向大家展現東方的文化和魅力，傳遞中國女孩的美麗和自信。與同齡人分享彼此對藝術的理解，也多了解他們的文化藝術。

「我很小就跟隨母親，參與她創立的旨在改善偏遠山區少數民族非物質文化遺產保護的項目。這次可以有機會和大家分享公益心得，讓更多人關注了解中國的民族文化。」「父母為我樹立了很好的榜樣，從小就教導我：真正的成功並不在於擁有多少財富，而在於能否找到人生目標，對社會做出貢獻。」

趙若熙說，父輩創造的成就，對於自己既是榮譽，也是責任，希望通過自己的努力成為他們的驕傲。趙若熙說，父輩創造的成就，對於自己既是榮譽，也是責任，希望通過自己的努力成為他們的驕傲。

張壹男 Ethan Zhang 22歲

「名門之後」也是壓力

中國著名導演張藝謀的兒子張壹男，此次以伴舞男騎士的身份亮相。他今年剛從美國南加州大學的導演專業畢業，舞伴是來自紐約的名媛Louise Dub。張藝謀雖然沒能出席舞會現場，但在舞會前夜彩排中驚喜亮相。他表示很好奇這樣的活動， 因為離自己的生活很遠，感覺很新鮮，正好有時間就過來了。「年輕人各種事情都可以去嘗試一下，而且慈善舞會本身也是有意義的事情，希望孩子們多接觸了解。以前忙自己的工作，現在年紀大了，也希望有更多時間陪伴孩子。」張藝謀說。

張壹男此前對巴黎名媛舞會的了解並不多，最初對它的印象是在有關慈善機構捐贈新聞上，知道這是一次十分有意義的活動。「很感謝2023巴黎名媛舞會給我這次機會，能和世界上其他各行各業的同齡人對話交流，看看大家對未來的期望，這對我來說是個很難得的經歷。」父母也十分期待他的這次亮相，還給了一些禮儀以及舞步上的建議。

在此之前參加過巴黎名媛舞會的華人嘉賓裏，蔡文浩（藝術家蔡國強之女）最令張壹男印象深刻，她在去年舞會的亮相十分自信從容。「我以為18歲過後會是19歲，結果回過頭已經22歲了，時間過得太快了。長大意味着更多的責任與擔當，面對理想也會更堅定地去努力，保持積極心態，學會管理時間不浪費每一天。」

在張壹男看來，「名門之後」的身份，也是一種需要去面臨、調和的壓力。祖輩父輩的「名氣」或「財富」意味着年輕人要想得更多，做得更多，對於自己的要求也會更高。對於未來的規劃，他表示想做文化娛樂傳播性質的工作，「多嘗試，不論電影、動畫還是新媒體，希望可以為中國文化的輸出做些努力。」