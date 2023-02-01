甄子丹《殺神John Wick 4》黑超look曝光　同男神奇洛李維斯鬥型

《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4／捍衛任務4）即將在3月正式上映，繼去年年底發佈電影海報後，這次官方再度釋出最新劇照。



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《殺神John Wick 4》陣容可謂星光褶褶，「殺神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）領銜主演自然是「標配」，標斯卡斯格（Bill Skarsgård）飾演的角色格拉蒙侯爵（The Marquis de Gramont），以及真田廣之的加入無疑使其畫面更為豐富，而由甄子丹飾演的盲人殺手「Caine」，在與之交互的「動作戲碼」亦也會是此新作的聚焦要點。

值得一提的是，奇洛李維斯曾透露《殺神John Wick 4》的戰鬥水平將會爆發出全新層次，便是意味著其新作會是該系列中最多打鬥畫面的一集。

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