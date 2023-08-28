60歲甄子丹與66歲「超凍齡岳母」美照曝光　網民羨慕：像兩姊妹

60歲的甄子丹與42歲的老婆汪詩詩相差18歲，兩人結婚20年育有一兒一女，感情仍是甜蜜，日前有網友則挖出汪詩詩媽媽的美照，凍齡的模樣看不出已是66歲。



甄子丹的岳母只比他大6歲，而且身材與臉蛋都保養得宜，與女兒汪詩詩站在一起根本就像是姊妹，日前汪媽媽在IG分享穿著一襲白色魚尾造型禮服的照片，讓網友看了都直呼「太美了」、「好像姊妹花」，汪詩詩也特地留言大讚「我漂亮的媽媽」。

甄子丹與妻子汪詩詩，以及岳母美照

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