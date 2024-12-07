周杰倫演唱會｜女星企凳+開閃光燈睇騷被鬧爆　歌迷視野全被擋

周杰倫5號晚在台北大巨蛋開唱，許多大咖、明星都到場朝聖；不過當晚台下卻發生小插曲，有歌迷在網上控訴啦啦隊女神林襄與李芷霖站在椅子上看演唱會，甚至開閃光影響其他人，讓歌迷們氣轟：「坐在她們後面眼睛都瞎掉了。」對此，林襄和芷霖也出面道歉。



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日前有網友在Threads上指控，林襄和芷霖站在椅子上看周杰倫的演唱會，其中兩人還頻頻向台上的周杰倫示愛，後面的歌迷視野全都被擋住；原PO更忍不住氣罵：

「以為今天是來看周杰倫，結果完全被站在椅子上的林襄跟他朋友擋好擋滿，A1區12排23&24號，一直喊Gary，接著素質極差還一直開閃光燈錄自己，坐在她們後面眼睛都瞎掉了。」



有網友更貼出演唱會該遵守的事項，痛批兩人其實早已經違規。

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對此，林襄則在留言區留言，解釋當時因為在點歌環節，希望能在現場唱〈半島鐵盒〉才會站起來，強調在環節結束後就坐下；而她也坦承自己考慮不周，因為自己對周杰倫的熱愛而忽略其他人的觀賞體驗，除了道歉外也允諾未來會更注意自己行為，期盼原PO能諒解。

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而芷霖也在留言區道歉，坦承周杰倫走到她們那個區域時開了閃光燈揮舞，並對自己的行為感到抱歉：

「我忽略了後面其他人的感受，這是我的錯，看到你文章很自責，沒有馬上回覆是因為我還有下一個練舞的行程，這次造成你與其他觀眾歌迷的困擾真的很抱歉。」



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