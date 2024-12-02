35歲女星揮底《新聞女王》高海寧奪亞洲電視大獎女配角　揚威國際

小薰（黃瀞怡）以台劇《打怪任務》獲得2024年亞洲電視大獎（Asian Television Award）最佳女配角獎，能與新加坡、印尼、香港、大陸及泰國共同角逐、脫穎而出，她既激動又感動，直呼：「很謝謝亞洲電視大獎的評審看到我的演出，給我這樣的殊榮，在往後演戲的這條路，我會繼續堅持下去，一切榮耀歸給上帝！謝謝大家對我的喜歡。」



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《打怪任務》描述台北慈濟醫院在新冠肺炎疫情三級警戒期間，收治全台最多確診患者達900多人的真人真事，也是台灣第一部針對醫療人員身心狀態，與深刻描述醫治患者當下內心衝擊的短劇。

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對小薰而言，一次扮演醫護人員，就能體驗醫護人員在疫情期間的辛勞，當演員們穿上防護衣全副武裝拍戲時，都覺得容易頭痛、缺氧、頭暈目眩，更何況碰到命懸一線的危急狀況，連腎上腺素都上升時，在整個人頭昏腦脹狀態下，卻要精準替病人換藥、打針等等醫療救護行為，讓小薰至今印象深刻：

「這真的是一件非常不容易又十分艱難的工作。」



小薰（黃瀞怡）以台劇《打怪任務》獲得2024年亞洲電視大獎（Asian Television Award）最佳女配角獎。（FB@大愛劇場DaAi Drama）

她也難忘拍戲時全身包起來幫病人打針，連手都無法準確摸到病人血管，更無法想像護士們每一天有20幾床要顧，在疫情爆發最艱鉅的時刻，親眼看到在醫院堅守崗位的醫護人員，她真心由衷佩服。

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小薰近期歷經寵物離開，在臉書上貼文「生命啊～關關難過 關關過」抒發難過心情，如同家人般的寵物走了，她也安慰家人，寫下當時的心情猶如人生走入低谷，還好信仰給了自己很大的力量。她感謝寵物陪他們度過的這些年，很快樂也很幸福：「帶給我們很多甜蜜又好笑的回憶。」在處理完寵物的事情之後，最近也拍下她喜歡「乾淨清爽」的妝髮模樣：

「也是真的把自己淨空，重新來過的感覺。」



小薰近期歷經寵物離開，在臉書上貼文「生命啊～關關難過 關關過」抒發難過心情。（截圖）

小薰（黃瀞怡）憑《打怪任務》揮底《新聞女王》高海寧奪亞洲電視大獎女配角，圖為2024年亞洲電視大獎入圍名單。（網頁截圖）

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