57歲淡出女星被野生捕獲「合照後與粉絲熱情擁抱」網民卻有一隱憂
撰文：聯合新聞網
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57歲的「亞洲第一美女」王祖賢已淡出演藝圈20年，移居加拿大溫哥華定居，但逢年過節都會分享近照，不時也會有網友分享巧遇王祖賢的畫面。近來有網友曝光巧遇王祖賢逛精品店，兩人合照後還互相抱抱，此舉意外引發網友熱議。
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上個月底有網友在網上開心分享巧遇王祖賢的畫面，原PO表示自己在溫哥華開設一間精品店，而當天竟在店內看到王祖賢現身；她除了誇讚王祖賢親民外，更透露在王祖賢離開前兩人還互相擁抱：
「小賢真的很樸素，洗盡鉛華的感覺。不擦香水、不做美甲。我還問她來著：『你也不做美甲呢』，她搖頭說：『我不喜歡』」
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消息一出，引發網友們熱議：
「我再溫哥華遇到過她，除了漂亮還溫柔有禮貌」
「天啊！好羨慕」
「女神髮量還是那麼樂觀」
「女神，我也要抱抱」
「太有愛了」
「我的忌妒溢出屏幕」
「我天！沒什麼變化，我想大約在冬季」。
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有網友好奇問原PO是如何說服王祖賢一起擁抱？原PO則回答：
「就是直接問可以抱抱嗎？然後她就說好。」
不過有網友則擔憂此舉可能會造成王祖賢的困擾：
「下次如果不抱其他人又說她耍大牌、不親民了。」
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