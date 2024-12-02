57歲淡出女星被野生捕獲「合照後與粉絲熱情擁抱」網民卻有一隱憂

57歲的「亞洲第一美女」王祖賢已淡出演藝圈20年，移居加拿大溫哥華定居，但逢年過節都會分享近照，不時也會有網友分享巧遇王祖賢的畫面。近來有網友曝光巧遇王祖賢逛精品店，兩人合照後還互相抱抱，此舉意外引發網友熱議。



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上個月底有網友在網上開心分享巧遇王祖賢的畫面，原PO表示自己在溫哥華開設一間精品店，而當天竟在店內看到王祖賢現身；她除了誇讚王祖賢親民外，更透露在王祖賢離開前兩人還互相擁抱：

「小賢真的很樸素，洗盡鉛華的感覺。不擦香水、不做美甲。我還問她來著：『你也不做美甲呢』，她搖頭說：『我不喜歡』」



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消息一出，引發網友們熱議：

「我再溫哥華遇到過她，除了漂亮還溫柔有禮貌」

「天啊！好羨慕」

「女神髮量還是那麼樂觀」

「女神，我也要抱抱」

「太有愛了」

「我的忌妒溢出屏幕」

「我天！沒什麼變化，我想大約在冬季」。



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有網友好奇問原PO是如何說服王祖賢一起擁抱？原PO則回答：

「就是直接問可以抱抱嗎？然後她就說好。」



不過有網友則擔憂此舉可能會造成王祖賢的困擾：

「下次如果不抱其他人又說她耍大牌、不親民了。」



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