男星撐韓國戒嚴被網民炮轟　事後道歉表明立場「不支持尹錫悅」

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，6小時後又解嚴，震驚全球爆民怨，然而南韓音樂劇演員車剛錫4日卻於社群發文表示「歡迎戒嚴」，引網友砲轟，車剛錫為過激言論道歉。



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車剛錫在總統尹錫悅宣布戒嚴引民眾反彈時，逆風發文寫道：「間諜太多，歡迎南韓戒嚴」，並稱「把所有間諜抓起來處死」，引網友炮轟，輿論下他再度發文，表示自己用詞不當，過於激烈，非常不應該。但他解釋之所以發出這樣的言論，是覺得近來間諜議題變敏感，期待國家清除反對勢力。他還說對現今社會追求利益，分裂、仇恨情緒蔓延感到遺憾，所以當發現這些情況和間諜有關時，情緒就變得更敏感。

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車剛錫表示自己因愛國所以反對危害國家利益的間諜，強調「並非支持尹錫悅」。對於網友的批評他尊重，表示會虛心接受，自我反省。

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