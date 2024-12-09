娛圈神仙姐姐被直擊「身材嚴重發福」網民不罵反讚：肉肉的才好看

37歲女星劉亦菲以《去有風的地方》、《玫瑰的故事》人氣更上一層樓，更因脫俗的氣質被封為「神仙姐姐」，雖然她一直都不是「超纖細」身形，但依舊是美到讓人目不轉睛。不過，她日前被中國狗仔拍到外出模樣，被指身材發福嚴重。



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中國娛記「攝影劉大錘」釋出劉亦菲近照，透露她可能有好享受假期，大吃美食臉變寬、身形也圓潤不少，最後「攝影劉大錘」表示也許未來拍戲之後會再瘦回來。網友則表示：

「不拍戲當然要享受人生，誰規定女星就一定要很瘦」

「專門找胖的角度拍」

「她就是肉肉的才好看」。



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