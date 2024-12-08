天真女星扮可憐「卻在背後捅人一刀」主持揭3大線索身份呼之欲出

最近Netflix劇集《影后》爆紅，演藝圈內許多不為人知秘密、雙面人話題熱議。台灣女星陳宥心過去曾演出台灣節目《戲說台灣》，早前上《11點熱吵店》分享，在拍戲時遇到「假面」女丑角，背後裝可憐桶刀，主持人沈玉琳更提供3大關鍵線索，讓女星身份可說呼之欲出。



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陳宥心透露，當年劇組在中南部拍戲，習慣租下一整棟透天厝當宿舍，而房間分配則是不分輩份，先到先選，當時陳宥心和劇中另一個女主角先到後，就選了有兩張雙人床的大房間。有天拍攝完準備回宿舍，看沒車的女丑角哭訴求助，便好心載她回去宿舍，誰知一到，女丑角態度突變，嚷嚷著行李很重拿不動，要陳宥心幫忙扛她的行李，還趁陳宥心如廁時，霸佔她床位。

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陳宥心一時心急將她趕出房間，沒想到女丑竟就抱著行李在一樓梳化哭訴，等到劇組收工回宿舍，一夥人看到可憐兮兮的女丑，直批陳宥心和另一女主角「太過份」，兩人當場成了壞人。

煞科後，陳宥心要開車回台北，該女丑又拜託她順道載回桃園，陳宥心內心百般不願，但在化妝師拜託下只好答應，誰知道到了交匯處後，女丑又要求陳宥心乾脆載她回家，陳宥心直呼：

「我就受不了，因為她在人前是楚楚可憐，但是跟我兩個人相處的時候就是公主病。」



最後她只載女丑到便利店，讓她自己回家。

豈料，隔天就接到工作人員來電，又是一陣痛罵，批她太過分，大半夜將她丟在荒郊野外，陳宥心無言以對，當年也沒行車紀錄器可證明，只能吞了，有陣子陳宥心在演藝圈整個黑掉，好在當年她和沈玉琳同一個經紀人，搬出沈玉琳名號，才度過危機。

台灣女星陳宥心過去曾演出《戲說台灣》，早前上《11點熱吵店》分享，在拍戲時遇到「假面」女丑角，背後裝可憐桶刀。（《11點熱吵店》節目截圖）

陳宥心提到女丑身份，表示她在人前都楚楚可憐，天真模樣，對方演藝事業現已不如當年活躍，但偶爾仍會還是會成為媒體焦點。沈玉琳更提供3個超明顯提示：

「代表性丑角人物」

「憲哥」

「絲襪」



答案可說呼之欲出。

沈玉琳線索相當明顯。（《11點熱吵店》節目截圖）

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