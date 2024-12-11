TVB昔日四大花旦之一曬近照　凍齡靚樣完全唔似70歲　網民讚仙女

電視劇《新白娘子傳奇》播出至今30年，當時由趙雅芝飾演白娘子、葉童反串飾演許仙以及陳美琪飾演的小青至今都是影迷心中的經典。



趙雅芝現身電影節，又美又仙。（微博圖片）

趙雅芝保養有術，看不出實際年齡已70歲。（微博圖片）

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70歲的趙雅芝保養有術，即使已古稀之年，依舊以凍齡美貌卻讓人驚艷。她日前出席海南島國際電影節，不僅是身形還是容貌，都讓人驚艷，舉手投足散發出成熟典雅的氣質，網友大讚：

「活得自然優雅」

「根本不像是要70歲的人」

「太美了」

「根本是仙女」

「到底怎麼保養」。



趙雅芝從出道至今一直都是娛圈公認大美人。（CFP）

趙雅芝曾是TVB的四大花旦之一。（CFP）

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