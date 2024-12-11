TVB昔日四大花旦之一曬近照 凍齡靚樣完全唔似70歲 網民讚仙女
撰文：聯合新聞網
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電視劇《新白娘子傳奇》播出至今30年，當時由趙雅芝飾演白娘子、葉童反串飾演許仙以及陳美琪飾演的小青至今都是影迷心中的經典。
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70歲的趙雅芝保養有術，即使已古稀之年，依舊以凍齡美貌卻讓人驚艷。她日前出席海南島國際電影節，不僅是身形還是容貌，都讓人驚艷，舉手投足散發出成熟典雅的氣質，網友大讚：
「活得自然優雅」
「根本不像是要70歲的人」
「太美了」
「根本是仙女」
「到底怎麼保養」。
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