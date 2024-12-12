陳妍希傳婚變「父親離世返台奔喪」陳曉未同行仲被直擊深夜飲醉酒
撰文：聯合新聞網
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陳妍希和陳曉近來被傳婚變，不過雙方都沒有作出正面回應，而近日陳妍希的父親過世，她回台奔喪，未見陳曉一起同行，可能因為還要拍戲，不過卻被網友痛批無情，陳曉更被拍到深夜聚餐後喝醉的模樣。
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中國娛記「推理君江小宴」拍到陳曉與朋友聚餐到深夜，離開時腳步不穩，由一位女性工作人員扶著，看起來像是喝醉的樣子，他轉身要跟朋友說話，可是搖搖晃晃的模樣，幾個朋友見狀連忙七手八腳的扶住他。也被外界認為他是在借酒澆愁，顯然婚變的問題讓他很受傷。
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