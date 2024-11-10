夫妻檔網紅Ryu Yuma傳婚變　女畫家揭正宮偷食先：紀念日幽會奸夫

Ryu、Yuma夫妻檔經營的「Ryuuu TV」頻道身受粉絲喜愛、擁有百萬訂閱，卻在近日爆出婚變消息，讓外界看的一頭霧水，而被指為小三的陸籍女畫家也在炎上後公開發聲，強調自己並未介入Ryu、Yuma夫妻感情的同時，也爆料其實「婚變」始於「Yuma先出軌」、且該名男性第三者也是一名YouTuber，還原整起事件的來龍去脈、讓事態越發複雜。



【圖輯】點圖放大看更多Yuma照片👇👇👇

+ 16

Yuma發文證實婚姻出狀況後，女畫家在極為敏感的時間點發布了一張Ryu的畫像、甚至補上一句「大好き（最喜歡了）」配上愛心符號，瞬間被視作介入Ryu、Yuma夫婦婚姻的第三者，對此女畫家也在9日透過IG（Instagram）正式回應。



女畫家強調，發出畫像的當下自己與Ryu和幾個朋友正在酒局上，只是剛好在整理作品、並在友人的起鬨下簡單加了文案，所以沒有看到Yuma的聲明，加上之後所有人都喝醉了，沒有繼續看手機導致事態擴大，並爆出了Ryu、Yuma夫婦的婚變內幕。

【相關圖輯】「安心事件」已經5周年！盤點4位陷小三風波的女星「她」退出娛圈（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

針對婚變疑雲，女畫家表示是「Yuma出軌在先」，稱女方於去（2023）年底結識同為YouTuber的Tommy（TomiTomi）並發生婚外情，自己則是在今（2024）年的4月才認識Ryu，透露其實當時的Ryu已經獨自熬過了一段漫長的心理自癒過程。



除此之外，女畫家也指責Yuma在兩人交往十週年當天，跑去和Tommy約會，回家後收到Ryu送來價值50萬日幣的包包，出於愧疚讓Ryu去風俗店玩、而男方也因無法接受而頻頻到東京找朋友，自己才和Ryu漸漸有了交集。

【相關圖輯】台娛圈多個女星做小三 揭狐狸精4種心理 為滿足慾望橫刀奪愛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

「我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情」，女畫家表示，自己判斷Ryu已經走出上一段感情，才接受了這段關係，但也因為Ryu始終想要保護Yuma，導致兩人時不時吵到接近分手，坦言自己無法接受Ryu一直如此守護的人，會在這個時間點把輿論丟給Ryu一個人承擔，指責Yuma是這段婚姻中真正的過錯方，喊話無法接受、也難以想像：

「妳（Yuma）是多麼自私。」



【相關圖輯】女網民下海做陪酒 揭行內5大秘辛不為人知 稱酒客一行為好變態（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

女畫家IG聲明全文：

關於這場鬧劇：發那篇備受非議的動態的時候我和ryu及好友數人正在喝酒聚會，並不知道yuma小姐在一個小時前發了那條令人悱惻的帖文。原本只是想整理一下最近的作品發出來，僅此而已別無其他目的。在酒精营造的氛围中听到了“要加文字啊加上大好き”为闹剧的筑成增加了重要的砖块。之後所有人都喝醉了，也就沒有人看手機了。

2023年底yuma出軌同為youTuber的tomitomi，並疏遠ryu。

2024年4月，我和ryu相識。

【相關圖輯】哪種關係最容易淪為炮友？兩性專家點名兩類人：等到發現為時已晚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

我認識ryu的時候，他已經獨自從一段漫長的心理自愈中走出來。這個過程有多漫長呢……

Ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情最後得出結論：可能我給不了yuma她想要的刺激吧。

而Yuma小姐在ryu拉她胳膊的時候直接甩開並說出了十分傷害ryu的話“難道你在喜歡一個人的時候可以忍受和別人有肢體接觸嗎”。

【相關圖輯】從面相揭穿伴侶會否出軌 專家曬出AI生成渣男渣女五官：愛情騙子（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

在Yuma小姐和tomi先生的某個剛約完會的晚上，ryu還為亂糟糟的yuma遞上了50萬円的包包作為交往十周年紀念的禮物。

Yuma小姐出於愧疚讓ryu去風俗店玩。ryu無法接受這個提議，但開始頻繁來東京找朋友喝酒，我們就是在這個情況下通過共同的朋友認識的、聽著ryu在ktv唱著一首首曾經唱給yuma小姐的歌認識的。

我判斷ryu已經從上一段感情走出來了，我接受了這段感情。這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。

【相關圖輯】大S一早批中老公出軌！盤點康熙來了7個神預言「他」性侵入獄服刑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

Ryu從始至終都有好好保護yuma，這也成為了我們唯一的吵架素材，甚至多次差點分開。他說他們雖然沒有戀愛的感覺了但他還愛yuma這個人，如果yuma想要分開了他也會盡可能給她好一點的生活。他不會在yuma面前接我的電話，即使兩方心知肚明他也不想yuma聽到別的女生的聲音。

即使是現在，他也在保護yuma，他說“我名聲爛一點沒關係啊，我還可以幹別的工作”。

我沒有這麼溫柔的心。

Yuma小姐，薄情寡義是你、背信棄義是你、落井下石的還是你。

我難以想像你是多麼自私才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作——那三條story！

我無法接受，ryu一直如此守護的人會在這種時候做出這樣的第一反應；我無法接受，在這次風波中ryu承擔了一切輿論而yuma小姐你獨自享受觀眾對你的保護；我無法接受，這樣溫柔的人還要替真正的婚姻過錯方承受謾駡。

最後致關心我的朋友：

不用擔心我，我沒事。我只會更加勇敢、堅定、智慧。

延伸閱讀：

租金暴漲到120萬！知名連鎖餐廳「霸氣歇業」 房東嚇壞急降價

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】