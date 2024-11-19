李宗盛林憶蓮離婚20年「另類同框」開騷難得翻唱前妻呢首經典歌

時隔10年李宗盛再度帶著全新巡演「有歌之年」回到新加坡室內體育館演出，16日晚再度回到獅城開唱，吸引近萬名歌迷朝聖，這次演出不僅演唱會高規格2.0全套舞台升級，服裝更是四套全面換新，歌單也祭出多首新曲目〈你像個孩子〉、〈愛情有什麼道理〉、〈一個人〉、〈十二樓〉等歌，最令人意外的是，他演唱前妻天后林憶蓮的〈傷痕〉，旁邊還放著林憶蓮MV，離婚20年意外同框，介紹的時候，他也沒有提到前妻名字，只說到是1995年寫過的歌。



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李宗盛在唱完〈寂寞難耐〉後，熱情跟獅城歌迷打招呼，他笑稱聽到〈寂寞難耐〉就知道老李來了，還表示當初唱這首歌還不到30歲，現在馬上要70歲了，所以心心念念一定要有個夜晚來這，大家一起把心裡面李宗盛的歌複習一遍。對他來說，每一場演出就像在赴一場老友之約，因此他也熱情說道：

「老李陪你們唱好不好？」



李宗盛獻唱李憶蓮的〈傷痕〉。（影片截圖）

李宗盛在新加坡開唱。（相信音樂提供）

接著李宗盛演唱一首首經典金曲，〈夢醒時分〉、〈我是一隻小小鳥〉、〈飄洋過海來看你〉，勾起陣陣回憶殺，李宗盛說：「我就是寫歌的人，這些原唱都唱得比我好」的時候，台下男歌迷大喊：「我就是來看你的！」全場報以熱烈掌聲。在演唱〈愛如潮水〉前，他回憶起這首歌的創作過程，先賣關子說這首歌和新加坡相當有淵源。他開玩笑說：

「其他歌你們都可以不會唱，但這首歌由我們新加坡傑出的作曲家黎沸揮寫的歌，你們要會唱！」



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李宗盛在唱〈山丘〉之前，感性地對全場觀眾說：

「你們對我太好了，你們給我的掌聲都超乎我應得的。我就是寫歌的人，所以當我漸漸老了，我想把老去的過程、不安、膽怯、害怕都寫進歌裡，就像年輕時聽我歌的人那樣，希望你們能感受到『老李幾十年了，還是很懂我的心事，知道那些我不敢跟別人說的事情』。」



一字一句、真真切切，令全場的歌迷無不動容。

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