螢幕情侶突傳閃婚雙方已見家長　女方趁出嫁前陪媽媽去旅行盡孝心

日本35歲演員岡田將生演出《如虎添翼》、《寬鬆世代又怎樣》等作品，去（2023）還演出翻拍自台灣片《消失的情人節》的日本電影《快一秒的他》，並為此造訪台灣。今（19）天日媒爆料，他因演出《1122好夫妻》（暫譯）而跟32歲女演員高畑充希結緣，甚至最近就要宣布結婚喜訊，預計將震撼整個日本演藝圈。



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日本娛樂雜誌《體育日本報》指出，雖然《1122好夫妻》今年6月才上架，不過去年秋天就開始拍攝，岡田將生、高畑充希剛進劇組時都相當怕生，但兩人在劇中飾演夫妻，也開始拉近距離，片場氣氛不錯，休息時常聊天。尤其岡田將生才開始使用Instagram，高畑充希就教他該如何使用，因此越走越近。兩人個性截然不同，岡田將生自認個性較為消極、高畑充希則是活潑又深受前輩寵愛，但戲劇圈人士透露，雙方相互被對方不同的性格吸引，交往過程中也有了許多新發現，為彼此生活增添了新鮮感。

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《體育日本報》更爆料，雖然這對情侶愛得低調，但已經見過雙方家人，也有向親近的友人透露準備結婚。為了避免在工作上造成困擾，除了已經跟各自的經紀公司報告，也跟電視劇、電影等相關人員通知此事，預計最近就會正式宣布喜訊。高畑充希已經跟知名服裝品牌訂製婚紗，而電影圈相關人士更說兩人正在討論要何時登記，目前也在安排結婚行程。

日媒爆料岡田將生、高畑充希即將宣布喜訊。（X@1122_iFUFU）

岡田將生、高畑充希兩人都是演員，女方中學的時候就出道，很快就獲得演技上的肯定，2016年主演NHK晨間劇《大姊當家》，今年則演出大河劇《致光之君》。高畑充希出道以來作品不斷，電影圈人士就說她這10年來不斷忙於工作，因此今年夏天特別休息了4個月，一起跟媽媽旅行，也被認為是在婚前想要盡到孝道。

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