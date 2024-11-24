娛圈「中女」40歲有感而發　心境體態同樣年輕　大方回應未婚原因

成語蕎在年底前推出圖文書「花言．蕎語──成語蕎的愛情十誡」及成語蕎「2025愛你愛我」寫真桌曆，上月剛過完生日的她，坦然接受自己40歲的事實。



不同於多數女藝人拒絕透露年齡，成語蕎從不避諱年齡話題，她說：

「最近發現長出了一根白頭髮，開始感受到自己真的要慢慢變老了！但我依然要活得很年輕。」



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成語蕎很高興自己做到「40而不惑」，雖然目前感情狀態是單身，但反而比以前活得更從容、自在，她說，這本新書是她給自己的情書，希望讀者閱讀時可以從中得到正能量，跳脫傳統的框架，為自己的精彩而活。

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「年齡」是很多女藝人的大忌，但出道快15年，40歲的成語蕎說：

「不管是20、30還是40，年齡對我來說，只是一個數字，而不是一個框架。」



她說，現在的她，在身心靈各方面都更善於打理，她積極運動、保養，在鏡頭前後都保持光鮮亮麗，更清楚自己要與不要的是什麼，對於某些事情不再輕易妥協，也不會自尋煩惱，為一些小事感到糾結，在工作上嚴以律己，是藝人該有的職業道德，身為女兒，她不讓父母操心。

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不論是粉絲、家人或親戚朋友，過去大家都會關心問她：

「妳快40歲了，怎麼還不結婚？」



她說，其實她不是不想結婚，只是不認為女人到了適婚年齡，就一定要趕快結婚生子：

「因為這是一輩子的事，在自己還沒遇到值得託付終身的人，為什麼要為了符合眾人的期待而結婚？我的人生，要過什麼樣的生活，由我自己決定，我始終相信緣分，當那個人出現時，我會奔向愛情；如果沒遇到對的人，我不會因為年紀不小了就草率結婚，結婚是我第一次選擇家人的機會，我會慎重做決定，絕不會因年紀或社會框架，忽略婚姻的意義。」



成語蕎出書分享大齡單身女子心境。（水靈文創提供）

她說，她對婚姻保持樂觀開放的態度，在還沒遇到對的人之前，只想為自己而活，先朝目標前進：

「我認為女人的價值，是讓自己開心又漂亮。」



成語蕎保持最佳狀態，重視運動保養。（水靈文創提供）

她依然要活得很年輕，除利用空閒時間上日文課、學高爾夫、上戲劇課，保持運動的習慣，還會做各種保養來維持好狀態。她說，談戀愛是期待又怕受傷害的事，畢竟在感情的路上，她也曾經歷許多曲折故事，圖文書裡的「十種花語」代表她在戀愛時的不同狀態和面向，「愛情十誡」則是她在感情的花花世界中，修練得來的各種智慧：

「書裡記錄了我的幸福回憶，當然也有我的椎心之痛，想把經歷不同階段感情後的成長，分享給大家，期許自己和讀者都能夠活成更好、更強大，做好準備再迎接未來的感情，我們都能像花朵一樣盛開、綻放和燦爛。」



成語蕎坦然面對跨向40歲的人生。（水靈文創提供）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】