同志歌手罕談婚姻　與男助手拍拖3年已見家長　考慮領養小孩成家

炎亞綸和助理男友交往3年感情甜蜜，他七夕認愛後態度更加大方，13日出席活動時表示不排斥結婚，透露雙方家長已經見過面。



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炎亞綸當天現身神清氣爽，明顯變瘦不少，他透露因為太放縱胖到73公斤，3個月來靠中醫幫忙瘦回65公斤，笑說胖的時期剛好遇上前陣子巴黎時裝周，很擔心被品牌拒絕穿上自家牌子的衣服。

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聊起感情現況，炎亞綸表示有與另一半討論未來，應該由自己求婚，沒想到對方發現他想婚，一度避而不答。他說雙方家長見過面，也想過要領養小孩，蜜月想去馬丘比丘。

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