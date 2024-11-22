男星年過半百曬驚人體能「表演空中一字馬」後生仔都未必做得到
撰文：聯合新聞網
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54歲「小虎隊」出身的男星吳奇隆，當年就以後空翻、一字馬等舞蹈紅透半片天，如今他外型依舊維持極佳，絲毫看不出實際年齡，日前他在社群中曬出近照，其中一張「空中一字馬」再度讓網友沸騰。
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吳奇隆分享穿運動外套以及牛仔褲的照片，在草地上擺出各種搞怪姿勢拍照，最讓人驚訝的是，他還大玩空中一字馬，還有學太空人騰空的模樣，超強體力和核心，讓網友佩服他的體力還有柔軟度。網友直呼：
「這皮膚還有體力，是半百的人嗎」
「太強大，年輕人都不一定可以做到」。
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