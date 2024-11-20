癌逝男星生前簽器官捐贈卡「卻全身癌細胞」僅捐出眼角膜遺愛人間

藝人汪建民10月7日因肺腺癌病逝，享年56歲，交往8年的女友Joan一路相伴，對他不離不棄。近日Joan用汪建民臉書發文，分享台大醫院的汪建民器官捐贈感謝狀，表示汪建民會繼續「透過雙眼繼續看這世界的美好」。



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日前，汪建民女友Joan透過汪建民臉書以「永恆之愛，生命再現！」為主題發文，分享台大醫院給的器官捐贈者感謝狀，她也發自內心深情喊話天國的汪建民：

「親愛的阿民，今日得知遺愛任務已圓滿達成，我知道你沒有離開，透過雙眼繼續看這世界的美好、也請你守護這些愛你的朋友們！」



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根據台灣《壹蘋新聞網》報導，汪建民生前曾表示，自己有簽屬器官捐贈卡，如果過世後自己還能夠幫到別人，這都是好事。可惜經醫院評估後，認為汪建民全身器官都是癌細胞，無法捐贈，最後僅捐贈了眼角膜。

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