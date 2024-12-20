圈中老少配離婚傳聞被指漸成月經文　好友揭二人註銷公司背後原因

54歲吳奇隆和37歲劉詩詩結婚9年，兒子「步步」5歲大。近日因大陸網紅王大發指二人已離婚，還稱呼吳奇隆做「前老公」。加上共同持股有兩家公司註銷、微博互動停在2019年，瘋狂揣測夫妻已婚變。吳奇隆好友回應《聯合報》表示：「假的。月經文，每月來一次。」代為澄清所有謠言。



54歲吳奇隆和37歲劉詩詩結婚9年，兒子「步步」5歲大。（VCG）

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好友表示：「他們很好。蹭熱度和流量的網紅太多，市場的病態。」也覺得就是這些逼得人不得不低調、再低調。至於註銷公司，則說：「他有很多公司，年底整理一下也沒什麼奇怪。」更何況註銷公司跟婚姻並沒有直接關係，最後則無奈感嘆：

「本來無一物，何處惹塵埃。」



吳奇隆年輕時非常靚仔。（視覺中國）

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劉詩詩日前如常分享美照，寫道：「開心的拍攝。」吳奇隆則繼續分享「長這樣」系列照片，夫妻倆不再隨之起舞。



吳奇隆和劉詩詩因古裝劇《步步驚心》定情，戲散情未散，不但結婚，連生的兒子都叫「步步」。不過這段相差16歲的老少配近年屢被唱衰，2年前爆婚變時，吳奇隆還寫下「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論，我們一直都很好，謝謝大家的關心」，但此後再傳關係失和，夫妻倆不回應傳聞，也不再公開曬恩愛，安靜過自己日子。

吳奇隆和劉詩詩因古裝劇《步步驚心》定情。（《步步驚心》劇照）

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上一波消息指隆詩離婚協議談得差不多，2025年就會官宣，當時好友也為他倆抱不平：「那些就是利用藝人惡意吸引觀看流量，天天隨便編造，也不只編造他們倆，其他藝人也受害。」時至今日，隆詩的婚姻狀況仍是網紅炒作、媒體搶點閱的流量密碼。

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