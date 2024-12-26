四大天王之一抵台被粉絲大包圍　逐一打招呼簽名寒暄態度勁親民

郭富城本周五起一連3天在台北小巨蛋開唱，3場門票全數賣光，他昨（25）日抵台提前為演唱會準備，上百名歌迷聞風而至，在他下榻的喜來登飯店列隊歡迎，更有忠實粉絲模仿他這次演唱會的造型，自備音樂在大廳當場舞一曲。郭富城一現身立刻被粉絲包圍，短短不到100公尺的路，走了超過10分鐘。



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郭富城在耶誕節傍晚走VIP通關抵台，穿著黑色帽T一派輕鬆，一路上和粉絲打招呼說：「想你們！」透露前幾天在美國，23日回到香港，緊接著就去台灣，「台灣和美國的演出不一樣，所以昨天都在排舞，都在工作，我為了這次演唱會準備，很期待台北小巨蛋的演唱會」，透露有安排特別節目，要給粉絲驚喜。

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他下飛機後驅車抵達酒店，現場約有3百名粉絲，他們從下午就來卡位，舉著「郭富城TW愛你」、「愛城城」的布條和應援板等候偶像。郭富城在傍晚8點多現身，現場立刻暴動，發出驚人尖叫聲，郭富城一一和大家打招呼，也不時簽名、合照、寒暄，展現相當有親和力的一面。

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郭富城不斷喊著小心，看到現場有小朋友擠在人群中，十分關心，喊著「小心孩子」，他也停下腳步受訪，說：

「我好感動很開心，沒有預料這麼多台灣朋友歌迷，我今天不是簽名會，所以沒有準備，有看到媽媽（指歌迷）帶小朋友來，我也有小朋友，看到小朋友好像看到傳承。」



郭富城本周五起一連3天在台北小巨蛋開唱，3場門票全數賣光。（資料圖片／葉志明攝）

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他神情相當感動，再度提到台灣是陪著他成長、開始的地方：

「這3場演唱會非常寶貴，充滿回憶殺 ，疫情3、4年，對我來說沒有流失，反而這時間找到創作、書法和畫畫。」



這次演唱會他也會在台上展示書法。

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