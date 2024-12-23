52歲資深男星陷桃色醜聞　疑與女子飲酒後現糾紛　以天價金額和解

撰文：TVBS新聞網
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52歲日本男星中居正廣，近日遭日媒爆出與一名女子發生重大糾紛。報導指出，中居與該女子在密室內飲酒後發生嚴重問題，最後支付高達9千萬日圓的和解費。中居的經紀公司已對此消息給出回應。

52歲日本男星中居正廣，近日遭日媒爆出與一名女子發生重大糾紛。（《ATARU電影版》劇照）

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《女性SEVEN》報導，中居正廣主持約2年的富士電視台談話節目《だれかtoなかい》，預計於2025年3月收攤。電視台關係人士透露，這次節目等於是被腰斬，最大的原因就是與中居一同主持的松本人志，捲入性侵疑雲後停止演藝活動。雖然接手主持的二宮和也、室剛獲得不錯評價，但收視率持續低迷，贊助商接連離去。除此之外，中居私人生活的重大糾紛，也是促使節目喊卡的原因之一。

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知情人士透露，中居正廣2023年與2名友人約好聚餐，但其中一人臨時不能到場，只剩中居與一名女性單獨用餐。

「兩人最初開心喝酒聊天，後來卻發生嚴重問題，引發糾紛。由於是在密室中發生的事，我們無從得知詳細狀況。」

報導指出，中居和女方後來透過代理人討論，中居決定付錢解決問題。

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日本演藝圈知情人士指出，這筆「和解金」高達9千萬日圓，從數字就能想像問題有多嚴重。目前各電視台的關係人士都知道中居的糾紛，各自暗中進行調查。但雙方和解後，外界視為問題已經解決，目前除了富士電視台之外，沒有其他電視台有任何動作。

《女性SEVEN》詢問中居的經紀公司後，公司代理律師表示此案件在雙方討論後已經解決，且雙方都必須遵守保密義務，無法對外給出任何回覆。

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