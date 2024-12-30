濟州航空空難｜網紅慶幸「躲過一劫」網民鬧爆：冷血且毫無同理心
撰文：中天新聞網
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韓國濟州航空29日一架泰國飛往全羅南道的客機，發生嚴重空難，造成179人不幸罹難，時常泰國、韓國兩地飛的台灣百萬YouTuber愛莉莎莎，看見新聞後在IG透露，自己前幾天才搭此航線，並願逝者安息，卻意外掀起網友罵聲。
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失事的班機為濟州航空7C2216航班，飛機型號為B737-800，29日從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安機場，機上載有181人，其中包含173名韓籍旅客、2名泰籍旅客以及6位機組人員。
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該架班機降落務安機場跑道時，疑似遭到鳥擊，導致機身偏離軌道，隨即撞到圍牆爆炸起火，除了2名空服員獲救，其餘179人不幸喪命。愛莉莎莎看見新聞後，透過IG限時動態表示：
「一天到晚飛韓國、泰國的我，覺得躲過一劫，3天前才飛這個航線，好恐怖，RIP。」
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此言論卻引發網友不滿：
「冷血且毫無同理心」、「真的很討厭 把別人的不幸慰藉在自己的慶幸」、「躲過一劫還要po 這人智商真的有在線嗎？」、「不用特別發這個沒同理心的限動」、「硬要蹭」、「誰沒搭過濟州航空常飛泰國韓國的也很多，但沒有人選擇現在出來蹭」、「好恐怖喔，每天上班經過的路都有人發生車禍，才知道每天都躲過一劫」。
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