66歲歌王口腔癌痊癒卻深受脊椎炎困擾　憶與恩師劉家昌相處點滴

66歲「寶島歌王」陳昇先前因為罹患口腔癌，因而中斷跨年演唱會紀錄，如今癌症康復，跨年夜於台北國際會議中心（TICC），舉辦「大波浪2025跨年演唱會」，日前為演唱會進行彩排，不過他近日卻飽受慢性退化脊椎炎的困擾，只能在腰上貼上痠痛藥布，吃醫生開的止痛藥，苦嘆：「年紀大了，抵擋不了，很多東西都退化了。」



66歲「寶島歌王」陳昇先前因為罹患口腔癌，因而中斷跨年演唱會紀錄。（TVBS授權使用／趙世平攝）

陳昇近日飽受慢性退化脊椎炎的困擾。（TVBS授權使用／趙世平攝）

陳昇這次完全沒有帶譜，將所有的歌詞，記在腦海裡。（TVBS授權使用／趙世平攝）

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不過厲害的是，陳昇這次完全沒有帶譜，將所有的歌詞，記在腦海裡，「練了30年，終於可以派上用場」，被問到怕忘詞嗎？他打趣的說：「新歌反而比較記得住，芭樂歌都記得，不是芭樂的，我當場掰你也不會知道。」66歲的陳昇，很佩服郭富城跟劉德華，驚呼：「不容易，怎麼保持這樣子，太強了這種東西。」他對於吃沒戒口，不過有每天游泳，還開玩笑說70歲可以找夥伴一起拍個寫真集。

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另外，陳昇的恩師劉家昌日前因病過世，回想起兩人過去的相處，他透露劉家昌其實神經很大條，他很佩服對方可以活得這麼灑脫，生病也沒有刻意求生，他們已經很久沒有聯絡，最後一次是劉家昌找他去新加坡演出，都叫他唱劉文正的歌，還爆料：「他以前很兇，只要歌手唱不好，就會拿掃把進去，仗勢要打，個性很火爆，幾乎每個都被恐嚇過。」也感慨：

「他用情很深，天才中的天才，才能寫那麼多歌。」



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