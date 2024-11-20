歌手耗5年時間「抗癌成功」忽然再患癌　須切脷保命重返樂壇無望

58歲大陸歌手張咪是模特兒出身，外型亮眼也出過專輯，她日前才宣布花了5年時間對抗病魔成功，沒想到近日又公布噩耗，親自透露罹患舌癌，可能必須切除半邊舌頭保命。



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張咪過去罹患扁桃腺癌以及口腔癌，沒想到醫生又確定她罹患舌癌，她坦言得知消息之後非常難受，因為一定要動手術切除半邊舌頭，未來恐怕沒辦法唱歌，所以趁手術前預錄幾首歌曲，透露會在病房播放給粉絲聽。

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張咪感慨表示「人的一生要經過多少磨難才是盡頭」，認為意外根本防不勝防，她也分享自己過去化療過程的照片，整個人皮膚黑化，讓人很心疼。

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