歌手耗5年時間「抗癌成功」忽然再患癌 須切脷保命重返樂壇無望
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
58歲大陸歌手張咪是模特兒出身，外型亮眼也出過專輯，她日前才宣布花了5年時間對抗病魔成功，沒想到近日又公布噩耗，親自透露罹患舌癌，可能必須切除半邊舌頭保命。
【圖輯】點圖放大看更多張咪照片👇👇👇
+15
張咪過去罹患扁桃腺癌以及口腔癌，沒想到醫生又確定她罹患舌癌，她坦言得知消息之後非常難受，因為一定要動手術切除半邊舌頭，未來恐怕沒辦法唱歌，所以趁手術前預錄幾首歌曲，透露會在病房播放給粉絲聽。
【相關圖輯】吳文忻乳癌復發李麗麗患肺癌惹全城關注 營養師教5關鍵吃出健康（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
張咪感慨表示「人的一生要經過多少磨難才是盡頭」，認為意外根本防不勝防，她也分享自己過去化療過程的照片，整個人皮膚黑化，讓人很心疼。
【相關圖輯】49歲徐若瑄患甲狀腺癌「女性第4癌症殺手」遇這5症狀須立即就診（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
癌逝男星生前簽器官捐贈卡「卻全身癌細胞」僅捐出眼角膜遺愛人間抗癌女星認出道初期露點純粹搏紅 一脫成名後悔了：感到很悲哀《漂流教室》楳圖一雄胃癌離世 生前因病停筆轉型做藝人唱功了得吳慷仁FB發文緬懷癌逝導演陳慧翎 沒有《下一站》可能還在當侍應65歲資深歌手戰勝口腔癌4年「脊椎卻出事」照開跨年演唱會頂硬上資深演員被爆已離世一年多 「遺孀數月前亦癌逝」死因曝光
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】