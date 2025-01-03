趙露思爸爸撞臉魷魚遊戲2李政宰　父女五官相似間接打破整容傳聞

26歲陸劇女神最近因失語症、難以走路等病情引發外界關心，遭前老闆羞辱施暴的過往也惹人心疼，圈內閨密不只為她發聲抱不平，也進醫院探望陪伴。趙露思1日在抖音曬出2024年回顧短片，其中一張她與爸爸的合照意外掀起熱議，網友們紛紛激讚爸爸相貌俊美、五官立體，神似《魷魚遊戲》主角李政宰。



《魷魚遊戲》主角李政宰。（IG@from_jjlee）

趙露思爸爸相貌俊俏，神似韓星李政宰。（微博圖片）

趙露思遺傳到父母的好基因。（微博圖片）

【圖輯】點圖放大看更多趙露思靚相👇👇👇

+ 17

日前，網上瘋傳趙露思病重癱坐輪椅的照片，爸爸第一時間向大家報平安，表示女兒正在靜養，不用擔心。1日趙露思放上回顧影片，其中還有父女倆幸福合照，爸爸帥氣臉龐隨即成為焦點，尤其兩人五官極其相似，網友也說趙露思遺傳到父母好基因，也間接打破她多年來整形的傳言。

網上瘋傳趙露思病重癱坐輪椅的照片。（微博圖片）

【相關圖輯】趙露思疑患失語症 醫生呼籲留意3大症狀 壓力大及失眠恐是先兆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

另外網上疑似扒出趙露思爸爸的身分，是四川一帶知名商人，腰纏雄厚財力，而且人脈很廣，趙露思多少也有靠著爸爸的資金和關係爬上位，入行短短7年就成了一線女星。但事實上，趙露思曾曾在訪問時回應，「說我爸爸金主爸爸，我爸爸都笑了」，否認靠爸。

【相關圖輯】趙露思古裝陸劇推薦Top10：傳聞中的陳芊芊、萌妻食神、長歌行…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

【相關圖輯】珠簾玉幕｜5大賣點逐個數 趙露思劉宇寧玩虐戀 因愛生恨變敵人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

柯文哲遭羈押！ 郭正亮直言「可能就出不來了」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】