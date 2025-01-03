趙露思爸爸撞臉魷魚遊戲2李政宰 父女五官相似間接打破整容傳聞
撰文：TVBS新聞網
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26歲陸劇女神最近因失語症、難以走路等病情引發外界關心，遭前老闆羞辱施暴的過往也惹人心疼，圈內閨密不只為她發聲抱不平，也進醫院探望陪伴。趙露思1日在抖音曬出2024年回顧短片，其中一張她與爸爸的合照意外掀起熱議，網友們紛紛激讚爸爸相貌俊美、五官立體，神似《魷魚遊戲》主角李政宰。
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日前，網上瘋傳趙露思病重癱坐輪椅的照片，爸爸第一時間向大家報平安，表示女兒正在靜養，不用擔心。1日趙露思放上回顧影片，其中還有父女倆幸福合照，爸爸帥氣臉龐隨即成為焦點，尤其兩人五官極其相似，網友也說趙露思遺傳到父母好基因，也間接打破她多年來整形的傳言。
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另外網上疑似扒出趙露思爸爸的身分，是四川一帶知名商人，腰纏雄厚財力，而且人脈很廣，趙露思多少也有靠著爸爸的資金和關係爬上位，入行短短7年就成了一線女星。但事實上，趙露思曾曾在訪問時回應，「說我爸爸金主爸爸，我爸爸都笑了」，否認靠爸。
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