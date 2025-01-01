魷魚遊戲2｜網民列7位演員拍台版魷魚「他」最適合演120號變性人

Netflix話題韓劇《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）26日正式上架，其中T.O.P （崔勝鉉）出演從備受爭議，而在劇集全上架後，韓媒報導普遍批評他演技，而演員選角也引起網友討論，有觀眾便於Threads發文腦補換成台灣演員的人選。



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有網友於Threads發文寫道：「如果魷魚遊戲換成台灣演員....越看越不對勁，心裡默默浮出很多人選」，並貼出心中適合人選，包括徐乃麟對應李政宰、林哲熹對應姜河那、呂雪鳳對應姜愛心、劉冠廷對應朴成焄、許光漢對應魏化儁、王識賢對反派李秉憲，而引起爭議的T.O.P ，該網友則可以找柯震東。隨後還在留言貼出「台灣孔劉」梁赫群過往模仿橋段，直言：「沒懸念的孔劉」，讓人笑翻。

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網友貼文引起熱論，網友直呼「劉冠廷那個真的像到很好像」，一開始看到魏化儁就覺得許光漢可以，還有認為船夫可以找黃國倫，而認為T.O.P 其實可以找陳冠希，網友列舉不同人選甚至還貼出對比圖，貼文討論超歡樂。而網友貼文還釣出林哲熹本人留言直呼：

「我想演。」



網友貼文還釣出林哲熹本人留言直呼：「我想演。」（IG@jclin0000）

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