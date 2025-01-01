魷魚遊戲2｜拆成兩季惹負評　黃東赫咁回應　公開第3季播出日期

《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）近日在Netflix上架後，口碑不若第一季一樣佳評如潮，因為不少觀眾在看完第2季後都感到錯愕，因此出現不少負評，而導演兼編劇的黃東赫接受美國媒體訪問時，則透露這背後的原因。



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第2季最後的結局讓不少人都感到傻眼，黃東赫接受美媒「VARIETY」訪問時透露，第2季與第3季的劇本是一個長的故事線，本來計畫是要寫成8~9集左右，但最後寫完後，變成了10幾集的長度，覺得這樣一季太長了，所以決定拆成第2季與第3季，導演黃東赫更提到在第2季最後一集結束後的片尾字幕，隱藏著一個關於第3季的小小提示。至於第3季何時會上架，黃東赫則透露可能會在2025年夏季或是秋季推出。

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