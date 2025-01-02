朴成焄誤傳AV版《魷魚遊戲》恐被監禁　若涉及兒童色情下場更慘

【魷魚遊戲2／魷魚遊戲第2季／Netflix】韓國演員朴成焄演出《魷魚遊戲2》中的跨性別士兵角色深獲好評，只是也爆出他在Instagram上錯手分享了AV版《魷魚遊戲》的封面，引發韓國網友撻伐。12月31日有韓國媒體再深入確認此事，經紀公司BH娛樂則表示朴成焄是透過私訊收到該張照片，原本想傳給相關負責人處理，沒想到意外錯手而分享出去。



韓國演員朴成焄演出《魷魚遊戲2》中的跨性別士兵角色深獲好評。（《魷魚遊戲2》劇照）

朴成焄在Instagram上錯手分享了AV版《魷魚遊戲》的封面，引發韓國網友撻伐。 （IG@boxabum）

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韓國媒體《STAR NEWS》日前再度向BH娛樂確認朴成焄錯手分享《魷魚遊戲》AV封面一事，公司先表示：「關於演員朴成焄的爭議，雖然已經解釋說這是在確認私訊的過程中因為操作錯誤而上傳。不過我們想要更仔細說明。」BH娛樂表示，朴成焄透過私訊收到了日本AV的封面，他研判有可能會產生問題，所以在傳給負責人的過程中就先把照片抓下來：

「本來在存好照片傳給負責人後，就應該要立刻刪掉，但不小心上傳了。」



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《STAR NEWS》繼續追問一個1985年生、已經39歲的成年男性，有必要在透過私訊收到色圖之後，還跟公司負責人報告嗎？BH娛樂則表示因為這是朴成焄本人演出的作品，擔心會造成問題，所以才打算把照片傳給公司負責人。



只是這番說詞實在難以令韓國網友信服，主因就在於不論是確認私訊、私訊中傳送照片或是發文分享，全部都是不同的介面。朴成焄下一部作品是tvN的《暴君的廚師》（暫譯），雖然目前尚未開拍，但受到風波影響，已經有不少韓國網友要求他退出。

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另外，在韓國國內持有或觀看日本AV等成人內容雖然不會受罰，但如果在網路上刊登、傳播，則違反韓國《推動情報通信使用暨資訊保護》等相關法條與刑法，因此有可能遭判1年以下有期徒刑或韓幣1千萬元以下之罰鍰，若持有盜版或是涉及兒童色情則可能涉及刑法。

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